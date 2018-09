Lotto: Zwillingsjackpot – kein Sechser, kein Fünfer mit Zusatzzahl

Es warten 1,5 Mio. Euro bzw. 200.000 Euro; 3 Joker zu je 82.700 Euro

Wien (OTS) - Am Sonntag setzte Fortuna auf Vielfalt und Ausgeglichenheit, entschied sich also für Zahlen aus dem Einer-, Zehner-, Zwanziger-, Dreißiger- und Vierziger—Bereich, wählte gleichermaßen hohe wie niedrige und variierte gerade mit ungeraden Zahlen. Und traf dennoch mit der Kombination 9, 13, 14, 29, 39 und 44 sowie der Zusatzzahl 16 so ganz und gar nicht den Geschmack des Lotto Volkes.

Denn es gab weder einen Sechser noch einen Fünfer mit Zusatzzahl, und damit geht es in der nächsten Runde um einen Zwillingsjackpot. Das heißt: Für die „sechs Richtigen“ warten am Mittwoch rund 1,5 Millionen Euro, und im Pot für den Fünfer mit Zusatzzahl werden etwa 200.000 Euro liegen.

LottoPlus

Und da die Zahlenverteilung bei LottoPlus ganz ähnlich war und sogar drei Zahlen mit Lotto ident waren, gab es auch hier keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die 59 Fünfer aufgeteilt. In der nächsten Runde werden bei LottoPlus für den Sechser rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es erneut drei Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, und auf allen dreien war auch das „Ja“ angekreuzt. Für einen Kärntner, einen Steirer und einen win2day-User bedeutet dies einen Gewinn von jeweils mehr als 82.700 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 23.9.2018

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 770.556,60 – 1,5 Mio. Euro warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 105.951,53 85 Fünfer zu je EUR 1.359,80 180 Vierer+ZZ zu je EUR 192,60 4.170 Vierer zu je EUR 46,10 5.140 Dreier+ZZ zu je EUR 16,80 66.392 Dreier zu je EUR 5,20 203.465 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 09 13 14 29 39 44 Zusatzzahl: 16

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 23.9.2018:

kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 59 Fünfer zu je EUR 4.863,00 2.213 Vierer zu je EUR 21,90 37.508 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 01 13 15 29 39 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 23.9.2018:

3 Joker zu je EUR 82.716,90 7 mal EUR 8.800,00 118 mal EUR 880,00 1.150 mal EUR 88,00 12.091 mal EUR 8,00 117.288 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 1 5 3 5 0

