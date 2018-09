Toto: Jackpot und Garantie 13er – 100.000 Euro warten

Solo-Zwölfer, und Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - In der Toto Runde 38B gab es keinen Dreizehner, und damit geht es in der nächsten Runde um einen Jackpot. Aber nicht nur:

Dieser Jackpot fällt mit einem Garantie 13er zusammen, das heißt, dass Toto den Dreizehner Gewinnrang auf exakt 100.000 Euro aufdotiert.

Einem Vorarlberger gelang der einzige Zwölfer der Runde, und das bringt ihm mehr als 3.600 Euro. Er war mit einem Normalschein erfolgreich, und zum Dreizehner fehlte ihm das Spiel 13: Er rechnete zwischen Crystal Palace und Newcastle nicht mit einem Unentschieden, sondern sein Tipp lautete 1.

In der Torwette hatte zum wiederholten Male niemand alle fünf Ergebnisse richtig getippt, wodurch hier der Jackpot in eine weitere Runde geht. Ebenso geht der Jackpot im zweiten Rang (vier richtige Ergebnisse) in eine weitere Runde.

Annahmeschluss für die Runde 38B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 38B:

JP Dreizehner zu EUR 6.719,16 – 100.000 Euro warten 1 Zwölfer zu je EUR 3.628,30 13 Elfer zu je EUR 62,00 168 Zehner zu je EUR 9,50 60 5er Bonus zu je EUR 11,10

Der richtige Tipp: 2 2 2 X X / 1 2 1 1 2 2 1 X 1 1 2 2 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 24.264,72 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 751,30 Torwette 3. Rang: 20 zu je EUR 27,00 Hattrick: JP zu EUR 108.757,84

Torwette-Resultate: 0:+ 0:1 1:+ 1:1 1:1

