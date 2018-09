Brigittenau: Chor-Konzert und Robert-Stolz-Abend

Ensemble „BeStimmt“ (25.9.), Lang/Rumpold/Fischer (27.9.)

Wien (OTS/RK) - Für Anhängerinnen und Anhänger des gepflegten Chor-Gesanges und für Liebhaberinnen und Liebhaber der Melodien von Maestro Robert Stolz werden im Festsaal im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) passende Veranstaltungen durchgeführt: Am Dienstag, 25. September, sorgt das Chor-Ensemble „BeStimmt“ ab 19.00 Uhr mit dem Programm „Feuer und Eis – Liebe und Angst - Leidenschaft und Gefühlskälte“ für gute Unterhaltung. Das Motto des Konzerts lautet „Musik aus dem Leben gegriffen“. Der Zutritt ist frei. Koordination:

„Club Brigittenau Creativ“.

Am Donnerstag, 27. September, stellen sich die beliebten Sänger Doris Lang und Rene Rumpold im Festsaal des Amtsgebäudes im 20. Bezirk auf dem Brigittaplatz 10 ein und rufen beim Publikum mit dem bunten Programm „Robert Stolz – Eine Liebesgeschichte nach Noten“ nostalgische Gefühle hervor. Robert Stolz (1880 – 1975) war ein bedeutender Operetten-Komponist und Filmmusik-Tondichter. Beginn:

19.00 Uhr. Umrahmt wird der Liederreigen durch den Pianisten „Frizz“ Fischer. Der Eintritt ist gratis. Koordination: „Verein zur Pflege und Förderung der Wiener Musik“. Informationen über geförderte Kultur-Termine in der Brigittenau: Telefon 4000/20 110 (Büro der Bezirksvorstehung Brigittenau). E-Mails sind an folgende Adresse zu schicken: post @ bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Vokal-Ensemble „BeStimmt“:

www.bestimmt.co.at/html/ensemble.html

Tonsetzer Robert Stolz („Wien Geschichte Wiki“):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Robert_Stolz

Sängerin Doris Lang:

www.doris-lang.at/

Sänger Rene Rumpold:

www.rene-rumpold.at/

Pianist „Frizz“ Fischer:

www.frizzfischer.at/

Kultur-Angebote im 20. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

