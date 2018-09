„DIE.NACHT“: 400. Folge „Willkommen Österreich“ am 25. September mit Christina Stürmer und Wolf Haas

Außerdem: „Who Is America?“ und „Rokko’s Adventures“

Wien (OTS) - „Willkommen Österreich“ startet mit neuen Folgen in „DIE.NACHT“! Und gleich zu Beginn gibt es etwas zu feiern, wenn die 400. Ausgabe der beliebten Late-Night-Satire-Talkshow mit Stermann & Grissemann am Dienstag, dem 25. September 2018, um 22.00 Uhr in ORF eins auf dem Programm steht. Zum Sendungsjubiläum kommen Autor Wolf Haas und Popstar Christina Stürmer ins Studio. Gleich danach um 23.00 Uhr steht eine weitere Episode von Sacha Baron Cohens jüngster Serie „Who Is America?“ mit deutschen Untertiteln auf dem „DIE.NACHT“-Programm. Und zum Abschluss unternimmt dann „Rokko’s Adventures“ um 23.30 Uhr wieder eine Reise in ein sonst verborgenes Wien.

400. Folge „Willkommen Österreich“ um 22.00 Uhr

Der Schreibtisch ist abgestaubt und der PVC-Boden gewischt. Stermann und Grissemann nehmen ihre Arbeit im „Willkommen Österreich“-Studio wieder auf. Zum Saisonauftakt kommt neben Autor Wolf Haas Popstar Christina Stürmer ins Studio, die ihre neueste Single gemeinsam mit Russkaja zum Besten gibt. Und natürlich gibt es neben frischen Gags auch wieder Neues von maschek.

Wolf Haas schreibt in seinem neuen Buch nicht über den Expolizisten Brenner, sondern über sich selbst. „Junger Mann“ heißt die Erzählung über seine Pubertät als übergewichtiger, schwer verliebter Dorfbewohner. Wolf Haas wird heuer 58 Jahre alt. Warum erinnert er sich gerade jetzt an seine Jugendzeit? Stermann und Grissemann bitten den Bestsellerautor zum Gespräch.

Um eine neue Hauptdarstellerin ist das Leben von Christina Stürmer reicher. Vor zwei Jahren kam die Tochter der Sängerin zur Welt. Nun erscheint Christina Stürmers achtes Studioalbum. Nicht nur das Leben, auch die Musik des österreichischen Popstars hat sich verändert. Für „Überall zu Hause“ hat Christina Stürmer vermehrt mit Synths, Keyboards und Drum-Computer gearbeitet. Stermann und Grissemann haben sich beim vorherigen Besuch der Sängerin als Leihopas des damals noch ungeborenen Kindes angetragen. Jetzt haben die beiden Gelegenheit, im Gespräch mit Christina Stürmer ihr Angebot zu erneuern.

Am Ende der ersten „Willkommen Österreich“-Ausgabe nach der Sommerpause steht Christina Stürmer gemeinsam mit Russkaja auf der „Willkommen Österreich“-Showbühne. Das Publikum erwartet eine ganz besondere Version der Single „In ein paar Jahren“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at