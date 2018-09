ORF SPORT + mit Fußball-UNIQA-ÖFB-Cup

Ebenfalls in ORF SPORT +: Straßenrad-WM Innsbruck 2018 und Judo-WM Baku 2018

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 25. September 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Straßenrad-WM Innsbruck 2018 (Junioren-Einzelzeitfahren um 10.00 Uhr, Frauen-Einzelzeitfahren um 14.30 Uhr), von der Judo-WM Baku 2018 um 14.00 und zeitversetzt um 17.15 Uhr sowie von den Fußball-UNIQA-ÖFB-Cup-Spielen RZ WAC – SK Austria Klagenfurt um 18.25 Uhr und GAK 1902 – SK Vorwärts Steyr um 20.35 Uhr und das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Insgesamt rund 43 Stunden berichten ORF SPORT + und ORFeins vom 23. bis 30. September von der Straßenrad-WM Innsbruck 2018. Die besten Straßenradfahrer der Welt stehen an acht Wettkampftagen in den Disziplinen Einzelzeitfahren, Mannschaftszeitfahren und Straßenrennen am Start. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentatoren fungieren Thomas Rohregger und Andrea Hutwimmer.

Der Saisonhöhepunkt im Judo, die Weltmeisterschaft in Baku, steht vom 20. bis 27. September auf dem Programm. ORF SPORT + berichtet täglich live von der Weltmeisterschaft (am 23. und 26. September live in der ORF-TVthek).

Kommentator ist Christian Russegger, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler. Der Dienstag ist von 14.00 bis 16.00 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

In der 2. Runde des ÖFB-Cups hat RZ WAC den SK Austria Klagenfurt zu Gast. Der Bundesligist aus Wolfsberg ist in diesem Kärntner Derby klarer Favorit. Der WAC setzte sich in der 1. Runde gegen den Regionalligisten Gurten knapp mit 2:1 durch. Die Klagenfurter siegten 2:0 beim FCM Traiskirchen.

Kommentator ist Dietmar Wolff.

Mit dem GAK 1902 und SK Vorwärts Steyr treffen in der 2. Runde des ÖFB-Cups zwei traditionsreiche Mannschaften aufeinander. Der GAK gewann zum Cup-Auftakt gegen FC Mannsdorf-Großenzersdorf klar mit 6:0. Steyr hatte beim knappen 2:1-Erfolg über ASK Ebreichsdorf mehr Mühe.

Kommentator ist Oliver Polzer.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 24. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at