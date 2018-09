15. Bezirk: Avedikstraße/Rustensteg – Errichtung einer Aufdopplung

Wien (OTS) - Zur Erhöhung der Sicherheit für FußgängerInnen wird die Fahrbahnquerung Avedikstraße/Rustensteg im 15. Bezirk mit Gehsteigvorziehungen und Fahrbahnaufdopplung versehen und somit künftig sicherer. Die MA 28 – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Dienstag, dem 25. September 2018, mit den erforderlichen Arbeiten. Auf Baudauer wird die Avedikstraße von Lehnergasse bis und in Richtung Denglergasse als Einbahn geführt. Der Fahrzeugverkehr in Richtung Schmelzbrücke wird über Avedikstraße, Lehnergasse, Jurekgasse, Denglergasse und Avedikstraße umgeleitet. Die Einbahnführungen in der Lehnergasse und der Jurekgasse werden provisorisch umgedreht. Der Rustensteg wird gesperrt.

Örtlichkeit der Baustelle: 15., Avedikstraße/Rustensteg

Baubeginn: 25. September 2018

Geplantes Bauende: 19. Oktober 2018

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

