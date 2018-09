„Hin und her“ bei den „CopStories“

Wien (OTS) - Ein kalter Wind weht in Kitzbühel, wenn sich die „Soko“ am Dienstag, dem 25. September 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins zum Finale der 17. Staffel auf Spurensuche bei einem „Arktis-Lauf“ wiederfindet. Unter die Ghostbusters gehen die „CopStories“-Cops um 21.05 Uhr, wenn Dämonen, Geister und Gespenster in Ottakring ihr Unwesen zu treiben scheinen. Zeit, um Barbara Kaudelka als neue Inspektorin ins Team einzuführen, bleibt dabei aber kaum. Von Ottakring in die Leopoldstadt an den WU-Campus geht es für Proschat Madani und Johannes Zeiler, die am 25. bzw. 26. September zu Gast bei „Guten Morgen Österreich“ sind.

„Soko Kitzbühel – Arktis“ (Dienstag, 25. September, 20.15 Uhr, ORF eins)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly sowie Maddalena Hirschal und Gerald Votava in Episodenrollen

Regie: Martin Kingel

Die erfolgreiche Tankstellenbesitzerin Birgit Jochberger wird tot in ihrem Büro aufgefunden. Das „Soko“-Team hat viel Arbeit vor sich, da sich die Tote gerade in jüngster Zeit wenig Freunde gemacht hat. Jochbergers Kampf mit ihrem Konkurrenten Matteo Scheuch (Gerald Votava) war gerade erst am Höhepunkt, außerdem war sie mitten in einem schwierigen Scheidungsverfahren. Dann finden Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) heraus, dass Jochberger für einen „Arktis-Lauf“ trainiert hat und der ehrgeizigen Alex Rychla (Maddalena Hirschal) den einzigen österreichischen Startplatz dafür weggeschnappt hat.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„CopStories – Hin und her“ (Dienstag, 25. September, 21.05 Uhr, ORF eins)

Mit Johannes Zeiler, Serge Falck, Martin Zauner, Claudia Kottal, Kristina Bangert, Martin Leutgeb, Holger Schober, David Miesmer, Michael Steinocher, Murathan Muslu und Barbara Kaudelka;

Regie: Umut Dağ und Christopher Schier

Im Fall der verbrannten Frauenleiche gibt es Fortschritte, seit Itchy (Murathan Muslu) von Iveta (Mathilde Graf) den Namen des Opfers erfahren hat. Iveta ist Journalistin und hat Swetlana auf einer Reise, bei der sie Hintergründe des Mädchenhandels recherchiert hat, kennengelernt. Während sich Bergfeld (Johannes Zeiler) um ihre Aufnahme in das Zeugenschutzprogramm bemüht, werden die Kollegen in eine Schule gerufen, ein Mädchen droht sich umzubringen. Aber auch Eberts (Martin Zauner) und Leila (Claudia Kottal) haben brisante Aufgaben: Ein Safe wurde gestohlen. Was der Dieb nicht weiß, ist, dass im Safe Sprengstoff aufbewahrt wird. Und bei all dem bleibt nur wenig Zeit, die neue Kollegin Patrizia Kratzer (Barbara Kaudelka) zu begrüßen.

„CopStories“ ist eine Produktion der Gebhardt Productions im Auftrag des ORF.

