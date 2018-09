Rahma beschenkt zum Eid Fest Kinder in 7 Ländern

Wien (OTS) - Der humanitäre Hilfsverein Rahma Austria hat auch zum heurigen muslimischen Eid Fest in 7 Ländern Hilfsaktionen durchgeführt und mit den Kindern gefeiert.



Heuer haben wir zum Eid Fest in folgenden Ländern Geschenke an die Kinder verteilt: Burma, Somalia, Palästina, Jemen, Libanon, Jordanien und Österreich. In Österreich haben wir in einem Flüchtlingsheim im 9. Wiener Gemeindebezirk gefeiert. Rahma Austria unterstützt in diesen Ländern seit langer Zeit Projekte durch Patenschaften und Hilfsaktivitäten.



Die Verteilung der Geschenke haben wir mit verschiedenen Spiel- und Sportaktivitäten verbunden, an denen sich auch viele Kinder beteiligten. Nachdem sie sich ausgetobt hatten, bekamen sie auch ihre Geschenke. Ihre Freude und Begeisterung waren unbeschreiblich. Wir sind immer wieder dankbar, den Kindern diese Freude bereiten zu können.



Insgesamt haben 1404 Kinder zum Eid Fest Geschenke wie Spielzeug, Kleidung und Schokolade von uns bekommen.



Wir bedanken uns bei all den SpenderInnen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die uns dabei unterstützten oder sich auch selbst beteiligten. Ihr Beitrag hilft bei der Verwirklichung des Traums, die Welt, die wir den Kindern als unseren Erben hinterlassen, zu verbessern und menschlicher zu gestalten.

