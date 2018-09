„Meidling Einst & Jetzt“-Schau im Bezirksmuseum 12

Neuer Bildband von Hans W. Bousska, Info: Tel. 817 65 98

Wien (OTS/RK) - Eindrucksvolles Bildmaterial aus alter und neuer Zeit ist im Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) von Donnerstag, 27. September, bis Mittwoch, 31. Oktober, in der Ausstellung „Meidling Einst & Jetzt – Zeitsprünge“ zu besichtigen. Auf rund 40 Schautafeln mit Bildern plus Texten werden langjährige Veränderungen im Erscheinungsbild des 12. Bezirkes dokumentiert. Alle historischen Fotografien stammen aus dem Museumsarchiv und werden nun zum ersten Mal gezeigt. Den Großteil der neuzeitlichen Aufnahmen haben die Fotografen Robert Mrkvicka und Franz Svoboda angefertigt. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Donnerstag, 27. September, um 18.30 Uhr, statt. Eine vielfältige Lichtbilder-Kollektion ermöglicht Vergleiche zwischen Gestern und Heute. Der Eintritt ist frei. Nähere Auskünfte: Telefon 817 65 98.

Das Musik-Programm bei der Auftaktveranstaltung bestreitet das Duo „Briga & Kate Rose“ (Blues, Gospel, Folk). Museumsleiterin Vladimira Bousska begrüßt die Besucherinnen und Besucher. Hans W. Bousska (Kustos, Buch-Autor) spricht einleitende Worte. Die Ausstellung wird durch Gemeinderätin a.D. Inge Zankl eröffnet. Ein Bildband vervollständigt die Fotografien-Schau. In diesem Werk („Sutton Verlag“) veranschaulicht der auf ehrenamtlicher Basis agierende Bezirkshistoriker Hans W. Bousska interessante bauliche Entwicklungen im 12. Bezirk, von der Errichtung neuer Gebäude bis zur Erhaltung alter Bausubstanz. Angaben zum Buch mit dem Titel „Meidling Einst & Jetzt“: 128 Seiten, zirka 120 Bilder, ISBN-13: 978-3-95400-909-1, Sutton Verlag (Verlagshaus 24), Preis: 19,99 Euro, Info per E-Mail:

service@verlagshaus24.de.

Die Öffnungszeiten des Bezirksmuseums Meidling lauten: Sonntag (9.30 Uhr bis 11.30 Uhr) und Mittwoch (9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr). Generell ist der Eintritt kostenlos. Die freiwillig engagierten Bezirkshistoriker freuen sich über Spenden. Über die Dauer-Ausstellung zur Bezirksgeschichte und die aktuelle Sonder-Ausstellung sowie über den neuen Bildband berichtet Hans W. Bousska via E-Mail: bm1120 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Meidling:

www.bezirksmuseum.at

Sutton Verlag – Verlagshaus 24:

https://verlagshaus24.de/geschichte/regionalgeschichte/

Kultur-Veranstaltungen im 12. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/meidling/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk