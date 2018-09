Beamte der Polizeiinspektion Lainzer Straße nehmen zwei Autoeinbrecher fest

Wien (OTS) - Datum: 23.09.2018

Uhrzeit: 06:50 Uhr

Adresse: 13., Würzburggasse

Am 23. September 2018 um 06:50 Uhr führte die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lainzer Straße in der Würzburggasse die Kontrolle eines verdächtig abgestellten Pkw durch, in dem zwei Männer saßen und die Gegend beobachteten. Die beiden Ukrainer (30 bzw. 36 Jahre alt) verhielten sich schon zu Beginn der Amtshandlung unkooperativ und uneinsichtig bezüglich ihrer Kontrolle. Bei der Nachschau im Fahrzeug konnten zahlreiche Einbruchsutensilien, darunter Werkzeug, Störsender, ein Nachtsichtgerät und diverse technische Hilfsmittel, vorgefunden werden. Außerdem fanden die Beamten unter anderem Navigationsgeräte und einen ausgebauten Autositz vor. Im Zuge intensiver und mühevoller Erhebungen gelang es den Polizisten schließlich, den beiden Tatverdächtigen einen kurz zuvor durchgeführten Autoeinbruch in der Breitenfurter Straße nachzuweisen. Das Diebsgut wurde vom Opfer später eindeutig wiedererkannt. Die Kollegen, deren Hauptaufgabe der exekutive Streifendienst ist, ließen nicht locker und forschten weiter. Mit Unterstützung einer Kfz-Gruppe des Landeskriminalamts sowie durch die Auswertung von Videomaterial der Grenzdienststelle Drasenhofen konnten einem der beiden Ukrainer zwei weitere Autodiebstähle, jeweils von Kleinbussen, nachgewiesen werden. Beide mutmaßlichen Täter befinden sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at