Eröffnung eines neuen & eines generalsanierten Gebäudes für die Uiversität für angewandte Kunst Wien

Erweiterung & Sanierung erfolgreich abgeschlossen - Feierliche Eröffnung am 4.10.2018

Wien (OTS) - Die Universität für angewandte Kunst Wien & die BIG Bundesimmobiliengesellschaft laden zur Eröffnung anlässlich der Erweiterung und Generalsanierung der Universität ein:

Zuerst Finanzgebäude, dann Unterkunft für Flüchtlinge und zukünftig Wirkungsstätte der Universität für angewandte Kunst Wien: Nach rund zwei Jahren Bauzeit sind der Umbau der Vorderen Zollamtsstraße 7 und die Sanierung des Schwanzer-Traktes für die Universität für angewandte Kunst Wien abgeschlossen. Am 4. Oktober wird der neue Standort in der Vorderen Zollamtsstraße 7 durch Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Rektor Gerald Bast und BIG Geschäftsführer Hans-Peter Weiss feierlich eröffnet sowie die Generalsanierung des Schwanzer-Traktes am Oskar-Kokoschka-Platz (schräg gegenüber) gefeiert. Anschließend Führungen durch beide Gebäude.



Zeit: Donnerstag, 4. Oktober 2018 um 11 Uhr

Ort: 3., Vordere Zollamtsstrasse 7

ACHTUNG FOTOREDAKTIONEN: Foto zur Schlüsselübergabe um ca. 11.30 Uhr.







