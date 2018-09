Mehrere Tatverdächtige prügeln sich vor Moschee

Wien (OTS) - Datum: 23.09.2018

Uhrzeit: 12:10 Uhr

Adresse: 20., Engerthstraße

Am 23. September 2018 um 12:10 Uhr wurde der Streifenwagen der Polizeiinspektion Pappenheimgasse wegen eines Raufhandels in die Engerthstraße beordert. Mehrere Personen wollten offenbar in die Moschee gehen, was ihnen aufgrund einer zu dieser Zeit dort stattfindenden Privatveranstaltung von einer Gruppe anderer Männer verwehrt wurde. Es entbrannte daraufhin ein heftiger Streit, der zu einer Schlägerei führte, bei dem die Männer nicht nur mit Fäusten aufeinander einschlugen, sondern bei der ein Mann auch mit einem Sessel auf einen anderen losging. Insgesamt vier aus Bangladesch stammende Tatverdächtige (27, 30, 31 und 39 Jahre alt) wurden wegen des Verdachts des Raufhandels angezeigt. Zwei der Angezeigten mussten von der Rettung vor Ort behandelt und in weiterer Folge in Krankenhäuser gebracht werden. Aufgrund der vielen Anwesenden, die sich teilweise auch in die Auseinandersetzung einmischten, waren drei zusätzliche Streifenwägen notwendig, um die Situation zu deeskalieren.

