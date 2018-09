Favoriten: Senioren-Nachmittag „Kleines Sternderl...“

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kultur 10“ richtet speziell für betagte Mitmenschen regelmäßig unterhaltsame „Senioren-Nachmittage“ aus. Die nächste Veranstaltung: Am Dienstag, 25. September, erfreuen sich die reiferen Semester an einem bunten Programm mit dem Titel „Kleines Sternderl, komm bring mich nach Wien“. Um 15.00 Uhr startet das Vergnügen im gemütlichen Saal „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Ingrid Merschl (Gesang und Moderation) interpretiert Lieder von Leopoldi, Föderl, Fiedler, Lang und manch anderen Tondichtern. Mit netten „G’schichterln“ aus der Historie des Wienerliedes umrahmt die charmante Sopranistin den Melodienreigen.

Das erfolgreiche Wienerlied-Duo „D‘ Scherzbuam“ (Martin Fostel und Richard Reinberger) tritt ebenfalls beim „Senioren-Nachmittag“ auf. Seit Jahren machen die beiden Freunde hochwertige „wienerische“ Musik. Das typische „Granteln“ in der Art des unvergessenen Mimen Hans Moser spielt an dem Nachmittag eine Rolle und dabei darf ein Zwinkern nicht fehlen. Zwei „echte Wiener“ unternehmen mit der Zuhörerschaft eine „Musikalische Reise durch die Wiener Seele“ und spielen Stücke aus der aktuellen CD „Vo do & Vo duat“. Die bejahrten Besucherinnen und Besucher zahlen jeweils 3 Euro („Musikschutz“). Auskünfte: Telefon 0676/534 69 89 bzw. E-Mail waldmuellerzentrum @ chello.at.

