Linzer Hitzinger GmbH ist insolvent: AK unterstützt die 250 Beschäftigten

Linz (OTS) - Heute Vormittag hat die Linzer Maschinen- und Anlagenbaufirma Hitzinger GmbH Insolvenz angemeldet. Der Traditionsbetrieb beschäftigt 250 Mitarbeiter/-innen und war bereits einmal in den 90er-Jahren insolvent. Von der Eröffnung des Sanierungsverfahrens sind die Arbeitsverhältnisse vorerst nicht berührt. Die Löhne und Gehälter für August sind noch bezahlt worden.

AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer warnt eindringlich vor voreiligen Eigeninitiativen: „Jetzt keinesfalls das Arbeitsverhältnis überstürzt auflösen. Dadurch könnten Ansprüche verloren gehen!“ Auslöser der Zahlungsunfähigkeit soll die Schadenersatzforderung eines englischen Großkunden sein. Am Vormittag wurden die Beschäftigten in einer Versammlung über die Insolvenz informiert. Die AK wird den Mitarbeitern/-innen in Absprache mit Gewerkschaft, Betriebsrat und Insolvenzverwalter zur Seite stehen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Mag. (FH) Wolfgang Spitzbart

+43 (0)50/6906-2186

wolfgang.spitzbart @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at