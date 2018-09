NTC erforscht neue Therapie nach Kataraktchirurgie

Milan (ots/PRNewswire) -

Das italienische Pharmaunternehmen NTC stellte auf dem Kongress der European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) in Wien den Prüfplan der Leader7, einer der größten klinischen Studien in der Augenheilkunde des letzten Jahrzehnts in Europa, vor.

"Alte, ehemals in der Augenheilkunde wirksam verwendete Antibiotika haben in den letzten Jahrzehnten starke Resistenzen entwickelt und deren Wirksamkeit für die korrekte Behandlung von Patienten steht auf dem Spiel. Die Ophthalmologie verdient es, zur Unterstützung wirksamer Behandlungen und Antibiotikaprophylaxe in neue klinische Nachweise zu investieren und gleichzeitig ihren Beitrag im weltweiten Kampf gegen Antibiotikaresistenzen zu leisten," sagte Dr. Francesco Bandello, Professor für Augenheilkunde an der Universität Vita-Salute, Ospedale San Raffaele von Mailand und Vorsitzender der Studie von Leader7.

Leader7 ist eine internationale, multizentrische, randomisierte, prüferverblindete Parallelgruppen-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit einer Augentropfen-Therapie mit einer fixen Kombination von Levofloxacin 0,5 % + Dexamethason 0,1 % (eine Lösung) während 7 Tagen, gefolgt von 7 Tagen mit nur Dexamethason 0,1 %, im Vergleich zu einer 14-tägigen Therapie mit Tobramycin + Dexamethason (eine Suspension) zur Behandlung von Entzündungen und zur Vorbeugung von Infektionen im Zusammenhang mit Kataraktoperationen bei Erwachsenen, an 800 Patienten in beinahe 80 Prüfungszentren in 4 europäischen Ländern (Deutschland, Italien, Russland, Spanien).

"Die fixe Kombination von Levofloxacin + Dexamethason in Augentropfen zielt darauf ab, eine innovative therapeutische Lösung in der postoperativen Kataraktchirurgie darzustellen," so Federico Bertocchi, Chief Scientific Officer von NTC. "Dank des experimentellen Designs soll die Studie Leader7 erstmals zeigen, dass eine einwöchige Antibiotikaprophylaxe einer zweiwöchigen Therapie entspricht. Es ist das erste Produkt in Europa, das ein Chinolon-Antibiotikum mit einem entzündungshemmenden Steroid in Augentropfen kombiniert."

Die Verwendung einer fixen Kombination in der Augenheilkunde ist ein wachsender Standard, der darauf abzielt, die beste Entzündungs- und Schmerzkontrolle zusammen mit einem adäquaten starken antibiotischen Schutz zu bieten.

"Inspiriert von den Programmen der Weltgesundheitsorganisation zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen engagiert sich NTC in einer Vielzahl von klinischen Programmen, um den Einsatz von Antibiotika in der Augenheilkunde zu rationalisieren," so Riccardo Carbucicchio, CEO von NTC: "Wir engagieren uns stark dafür, die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen zu reduzieren und bieten neue klinische Nachweise in der Augenheilkunde. An diesem Kampf sollten heutzutage alle Pharmaunternehmen beteiligt sein."

Unter den derzeit über 30 laufenden F&E-Projekten, hauptsächlich in der Augenheilkunde, ist Leader7 die wichtigste Studie im Rahmen der F&E-Investitionen von NTC.

