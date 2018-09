Santander Consumer Bank: Nachfrage nach Konsumkrediten im ersten Halbjahr 2018 weiterhin hoch

Das Finanzinstitut profitiert von der anhaltend guten Nachfrage am Konsumkreditmarkt und vergab in den ersten sechs Monaten mit 871 Mio. Euro um knapp 15 Prozent mehr an Finanzierungen.

Unter dem Strich sind wir mit unserer Bilanz im ersten Halbjahr sehr zufrieden. Die Stimmung am österreichischen Konsumkreditmarkt ist ungebrochen gut, das spüren wir an der steigenden Nachfrage. Bei dem aktuell günstigen Zinsumfeld und der guten wirtschaftlichen Lage sind die Menschen in Österreich eher dazu geneigt eine Finanzierung für anstehende Investitionen aufzunehmen Olaf Peter Poenisch, CEO Santander Consumer Bank

Wien (OTS) - Das erste Halbjahr 2018 ist für die Santander Consumer Bank, Österreichs führende Spezialbank für Konsumfinanzierung, erfolgreich verlaufen. Immer mehr Kunden vertrauen auf die Expertise des Finanzinstituts: Die Kundenverträge erreichten mit 490.310 einen neuen Höchststand (+45.559 Kundenverträge im Vergleich zum 1. HJ 2017).

Die Nachfrage nach Konsumkrediten ist aufgrund des niedrigen Zinsumfelds nach wie vor gut: Das Neugeschäft bei Finanzierungen legte um 14,3 Prozent auf 871 Mio. Euro zu (1. HJ 2017: 762 Mio. Euro). Das Kreditvolumen von 2,202 Mrd. Euro verzeichnete ein Plus von 9,3 Prozent (1. HJ 2017: 2,015 Mrd. Euro).

Auch im Spargeschäft erfreut sich die Bank deutlicher Zuwächse: Die Einlagen stiegen um 9,8 Prozent auf 1,355 Mrd. Euro (1. HJ 2017: 1,234 Mrd. Euro). Der Gewinn nach Steuern lag bei 18,7 Mio. Euro (1. HJ 2017: 20,0 Mio. Euro) – der leichte Rückgang ist unter anderem auf erhöhte Investitionen in die Digitalisierung der Bank zurückzuführen. Das Institut zählt zudem weiterhin zu den kosteneffizientesten Banken des Landes: Die Kosten-Ertrags-Relation betrug 39 Prozent, was eine Verbesserung von drei Prozentpunkten gegenüber der Vorjahresperiode ist (1. HJ 2017: 42 Prozent).



Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank mit Schwerpunkt Konsumfinanzierung und seit 2009 am Markt vertreten. Das Institut mit Sitz in Wien ist mit über 490.000 Kundenverträgen und rund 2.600 Partnern aus dem Waren- und Kfz-Handel führend bei Warenfinanzierungen über den Handel sowie der größte markenunabhängige Auto- und Motorrad-Finanzierer in Österreich (Stand 30.6.2018). Zum Produktportfolio der Bank gehören Barkredite, Teilzahlungen, Autokredite und Leasing, CashCards sowie Versicherungen. Darüber hinaus ist Santander mit Tages- und Festgeldprodukten im Einlagengeschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt 400 MitarbeiterInnen und betreibt 30 Filialen österreichweit. Mit dem Kundenservice-Center in Eisenstadt ist das Finanzinstitut ein bedeutender regionaler Arbeitgeber. Santander wurde in Österreich als „Top Employer 2018“ ausgezeichnet und trägt das Gütesiegel „Top Service 2018“ für herausragende Servicequalität und Kundenorientierung. Die Bank besitzt eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Teil der Banco Santander, S.A. Die internationale Santander Gruppe ist die größte Bank der Eurozone gemessen an der Marktkapitalisierung von 88,41 Milliarden Euro. Der Fokus liegt auf dem Privat- und Firmenkundengeschäft in den zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Mit über 200.000 MitarbeiterInnen und 133 Millionen Kunden zählt die Santander Gruppe zu den global führenden Finanzinstituten (Stand 31.12.2017).

