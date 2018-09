Ehemalige Polizeiwache neuer Standort für Kindergarten

Wien-Wieden (OTS) - Wien wächst und somit auch der Bedarf an Kindergartenplätzen. Auch im 4. Bezirk ist der Bedarf an Plätzen für die unter 3-jährigen gestiegen. Durch den Umbau der ehemaligen Polizeiwache in der Rainergasse 21 konnte ein nahegelegener bestehender Kindergarten um neue Plätze erweitert werden.

„In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der Kinder in Wiens Kleinkindergruppen verdoppelt. Um die qualitätsvolle Bildung und Betreuung sicherzustellen, investiert Wien weiterhin massiv in den Ausbau. Es freut mich besonders, dass die Kinder an diesem neuen Standort bestens betreut und gefördert werden“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Ich freue mich sehr über die neu geschaffenen Kindergartenplätze auf der Wieden und dass jetzt Kinderlachen die ehemalige Polizeiinspektion Rainergasse erfüllt!“ so Wiedens Bezirksvorsteher Leo Plasch. „Danke an alle Beteiligten für die Eröffnung der Dependance eines Kindergartens, der auch viel Platz zum Herumtollen bietet!“

Der neue, zusätzlich geschaffene Nebenstandort in der Rainergasse 21 bietet Platz für 15 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren. Der große Garten und die Räumlichkeiten des Haupthauses in der Rainergasse 23-25 können von allen Kindern genutzt werden.

Daniela Cochlár, Abteilungsleiterin der MA 10 - Wiener Kindergärten betont, „dass es gerade in innerstädtischen Bezirken eine Herausforderung ist, das Platzangebot zu erweitern. Für die Familien ist diese neue Möglichkeit eine große Bereicherung. Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, die an dem zügigen Umbaus beteiligt waren!“

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

