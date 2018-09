AVISO: PK Schwerpunkt zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden Drogen-und Waffenhandels

Dienstag, 25.09.2018, 10:30 Uhr, Parkhotel Schönbrunn

Wien (OTS) - Seit Dezember 2016 setzen das Bundeskriminalamt (BK) in enger Kooperation mit den Zollbehörden des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) sowie internationalen Sicherheitsbehörden einen Schwerpunkt zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden Drogen- und Waffenhandels um.

Im Rahmen der „JIFTdrugs/f_air“-Konferenz („Joint investigation to fight trafficking in drugs and firearms with the main focus on international airports within and also into the EU“) werden die laufenden Erfolge der Aktionen präsentiert.

Teilnehmer:

Mag. Karoline Edtstadler, Staatssekretärin im Bundesminister für Inneres

MMag. DDr. Hubert Fuchs, Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen

Bejtusch Gashi, Innenminister Kosovo

Jirí Novàcek, stellvertretender Innenminister Tschechien

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind dazu herzlich eingeladen.

Datum: Dienstag, 25. September 2018, 10.30 Uhr

Ort: Parkhotel Schönbrunn, 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 10-16

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Mag.(FH) Eberhard Blumenthal

Pressesprecher der Staatssekretärin

+43 1 531 26 2034

eberhard.blumenthal @ bmi.gv.at