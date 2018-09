Hietzing: Vortrag „Die Janitscharen“ am Dienstag

Wien (OTS/RK) - Über die Geschichte der Janitscharen, über deren große militärische Bedeutung im osmanischen Reich und über 5 Jahrhunderte türkische Historie referiert Heinzpeter Thiel am Dienstag, 25. September, im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3). Anfang des Vortrages: 16.00 Uhr. Diese Veranstaltung ist Teil des Kultur-Projekts „Hietzinger Bezirksakademie“. Die Besucherinnen und Besucher des Nachmittags im Kleinen Festsaal im Amtsgebäude zahlen Unkostenbeiträge in der Höhe von 15 Euro (inklusive Imbiss und Getränke). Fragen wegen dem Vortrag „Die Janitscharen“ beantwortet Heinzpeter Thiel unter der Rufnummer 0680/315 12 45 oder via E-Mail:

hildegard.thiel@chello.at.

Der Bezirk unterstützt das Projekt. Auskünfte über vielfältige Kultur-Angebote im 13. Bezirk bekommen Interessierte vom Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing: Telefon 4000/13 110 bzw. E-Mail post @ bv13.wien.gv.at.

