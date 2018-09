Oesterreichs Energie ehrte Forschungspreisträger der E-Wirtschaft 2018

Prämiierte Arbeiten zu Energiepolitik, erneuerbare Energien und innovativen Technologien

Wien (OTS) - Oesterreichs Energie Forschung & Innovation unterstützt Studierende und Absolventen mit einem eigenen Forschungspreis. Seitens Oesterreichs Energie liegen die Themenschwerpunkte für die Preisvergabe in den Bereichen Energieeinsatz und -Umwandlung, Übertragung und Verteilung, Nachhaltigkeit und innovative Energieanwendungen mit besonderer Relevanz für die österreichische E-Wirtschaft. Vergeben werden die Preise gemeinsam mit der OGE, Österreichische Gesellschaft für Energietechnik im OVE und dem Verein zur Förderung der Schalterforschung am 19. September im Rahmen von Oesterreichs Energie Kongress.

Oesterreichs Energie will mit den Forschungspreisen gerade in Zeiten des Technikermangels Studierende sehr früh für die Elektrizitätsbranche begeistern. Leonhard Schitter, Präsident von Oesterreichs Energie: „Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Gewinner nicht nur auszuzeichnen, sondern sie auch weiter zu unseren Veranstaltungen einzuladen und über unsere Aktivitäten zu informieren.“ Mit dieser Verbindung zu E-Wirtschaft könne die Branche frühzeitig die besten Absolventen, und vielleicht zukünftigen Mitarbeiter kennenlernen.

Nach einem Auswahlprozess unter Beteiligung einer Expertenjury werden die Arbeiten mit der höchsten Relevanz für die Elektrizitätswirtschaft bewertet, erklärte Michael Marketz, Vorsitzender von Oesterreichs Energie Forschung & Innovation. Der erste Preis 2018 ging an Preisträger Gerald Feichtinger für seine Dissertation mit dem Thema „A multi-regional input-output framework to evaluate European energy policies“, betreut von Prof. Christian Lager (Universität Graz) & Prof. Heinz Stigler (Technische Universität Graz).

Zweiter Preisträger ist Paul Dreher mit seiner Masterarbeit „Semi-automatic documentation of PV-plant inspections using GNSS RTK and IMU modules through multidimensional Kalman filtering“, Betreuer Prof. Viktor Schlosser (Uni Wien) und Bernhard Kubicek (AIT). Der dritte Preis ging an Johann Waldauf für seine Bachelorarbeit „Performance Modellierung und Validierung von Festoxidbrennstoffzellen (SOFC) betrieben mit CO und CO2“, betreut von Dipl-Ing. Bernhard Stöckl (TU Graz). Der vierte Preis wurde vergeben an Simon Jordan, Alexander Schwarzmann und Florian Schneider für die HTL-Arbeit „Energiehaus Modell – Optimale Nutzung einer PV Anlage“, betreut von Dipl.-Ing. Forster (HTL Hollabrunn).

Über Oesterreichs Energie Forschung & Innovation: https://bit.ly/2zqftm4

