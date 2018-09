Internationales Sprachenfest an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich

Mehr als 200 Pädagoginnen und Pädagogen nahmen teil

St. Pölten (OTS/NLK) - An der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich in Baden fand kürzlich unter dem Titel „Sprachen erleben - Vielfalt entdecken - Neue Wege der sprachlichen Bildung“ ein länderübergreifendes Sprachenfest statt. Mehr als 200 Pädagoginnen und Pädagogen aus Niederösterreich, Wien, Burgenland, Oberösterreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn konnten (Fremd)Sprachen und Mehrsprachigkeit durch aktive Workshops erleben. Das länderübergreifende Sprachenfest wurde im Rahmen von drei INTERREG V-A Projekten „Bildungskooperationen in der Grenzregion“ BIG AT-CZ (Österreich-Tschechische Republik), BIG SK-AT (Slovakia-Austria) und BIG AT-HU (Österreich-Ungarn) von der Abteilung Kindergärten beim Amt der NÖ Landesregierung, den Wiener Kinderfreunden und dem Europa Büro des Stadtschulrats für Wien in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich organisiert.

Seit über zwei Jahren arbeiten insgesamt 15 Projektpartner aus Niederösterreich, Wien, Burgenland, Oberösterreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn in drei INTERREG V-A Projekten „Bildungskooperationen in der Grenzregion“ BIG AT-CZ (Österreich-Tschechische Republik), BIG SK-AT (Slovakia-Austria) und BIG AT-HU (Österreich-Ungarn) zusammen. Neue Methoden und Modelle sprachlicher Bildung, speziell für die Förderung der Nachbarsprachen und der Mehrsprachigkeit werden unter dem Aspekt der Erlebnispädagogik entwickelt. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die Übergänge von einer Bildungseinrichtung zur nächsten gelegt.

Die Veranstaltung begünstigte die weitere Vernetzung (Sprach)PädagogInnen aus Kindergärten und Volksschulen aller Projektregionen und es kam zu einem Austausch über die in den EU-Projekten entwickelten Methoden in Form von erlebnisreichen Workshops und eines Impulsvortrags.

In insgesamt 10 Workshops konnten Erfahrungen gesammelt werden zur erlebnisreichen Vermittlung von Sprachen, zu alltagsintegrierter Mehrsprachigkeit, zur Kommunikation durch Kunst, zur Verwendung der Elemente der Musiktherapie bis hin zur Stärkung der sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder und zur Elternarbeit. Die TeilnehmerInnen konnten in die Rolle der Kinder schlüpfen und den Erwerb von Nachbarsprachen aus Kinderperspektive nachvollziehen.

Der Zeitpunkt der Veranstaltung wurde bewusst rund um den Europäischen Tag der Sprachen (26. Sept.) gewählt, um so auf die sprachliche und kulturelle Vielfalt Europas hinzuweisen.

