36. European Students‘ Convention in Wien eröffnet

In den nächsten drei Tagen diskutieren mehr als 100 europäische Studierendenvertreter_innen in Wien zum Thema „Public good, public responsibility“

Wien (OTS) - Heute, Montag, fand in Wien die Eröffnung der 36. European Students‘ Convention (ESC) statt. Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) ist diesmal Gastgeberin für über 100 Studierendenvertreter_innen aus ganz Europa. „Wir möchte alle Delegierten herzlich in Wien begrüßen. Wir freuen uns diese wichtige Konferenz bei uns abhalten zu dürfen“, betonen Hannah Lutz, Marita Gasteiger und Johanna Zechmeister vom Vorsitzteam der ÖH gemeinsam.



Verschiedenste Workshops und Diskussionsveranstaltungen bilden das Programm der nächsten Tage. „Gemeinsam mit der European Students‘ Union (ESU) und den Vertreter_innen der einzelnen Länder werden wir in den nächsten Tagen spannende Debatten führen. Ich bin überzeugt, dass wir dafür ein gutes Programm zusammengestellt haben“, gibt sich Hannah Lutz vom Vorsitzteam der ÖH zuversichtlich.



Der Schwerpunkt dieser ESC liegt auf der Rolle der Studierendenvertretungen in Europa und dem Bolognaprozess im europäischen Hochschulraum. „Gerade heute lässt sich die Bildungspolitik nicht mehr als nationalstaatliches Projekt verstehen. Wir brauchen deshalb auch gemeinsame Positionen von uns Studierenden. Diese wollen wir hier schärfen“, so Marita Gasteiger vom Vorsitzteam weiter.



Die ESU ist der Dachverband von 45 Studierendenvertretungen aus insgesamt 39 Ländern und vertritt 20 Millionen Studierende auf europäischer Ebene. „Die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene ist eine wichtige Säule moderner Studierendenpolitik. Auch das ist ein vitaler Bestandteil unserer Aufgabe“, so Johanna Zechmeister vom Vorsitzteam abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖH - Österreichische HochschülerInnenschaft

Florian Berger

Pressesprecher

+43 676 888522-11

florian.berger @ oeh.ac.at

oeh.ac.at