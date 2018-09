Otto Steffl deklamiert Klassiker im Bezirksmuseum 3

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) zeigt bis Mittwoch, 7. November, die Bilder-Schau „Erotik: Sag’s durch die Blume“ mit Werken der Malerin Margarete Steffl. Ergänzt wird diese Ausstellung mit einem Literatur-Programm am Dienstag, 25. September: Ab 19.00 Uhr präsentiert der bekannte Deklamator Otto Steffl sein Programm „Klassiker der Literatur“. Otto Steffl liest die Texte nicht vom Blatt, vielmehr trägt der Wortkünstler die „Klassiker“ in freier Rede und mit einem hohen Maß an Ausdruckskraft vor. Die Teilnahme an dem Literatur-Abend ist kostenlos. Spenden für das Museum nehmen die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker (Museumsleiter: Herbert Rasinger) dankbar an. Nähere Auskünfte:

Telefon 4000/03 127.

Jeweils am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr) können die „blumigen“ und erotischen Gemälde von Margarete Steffl besichtigt werden. Allzeit ist der Eintritt in das Bezirksmuseum Landstraße gratis. Weitere Informationen über die Veranstaltung mit Otto Steffl und über die aktuelle Sonder-Ausstellung mit Margarete Steffls Bildern fordern Interessierte via E-Mail an: bm1030 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Landstraße:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 3. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

