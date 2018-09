Album-Präsentation des Diknu Schneeberger-Trios am 28.9. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Mit seinem neuen Album „Feuerlicht“ präsentiert sich Diknu Schneeberger als einer der spannendsten Gypsy-Jazz-Gitarristen des Landes. Gemeinsam mit seinem Vater Joschi Schneeberger (Kontrabass) und Martin Spitzer (Gitarre) tritt er am Freitag, den 28. September (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses auf.

17 Jahre alt war der Wiener Gitarrist erst, als er 2007 mit seinem Debütalbum „Rubina“ im Trio für Furore sorgte und dafür mit dem Hans-Koller-Preis den wohl wichtigsten Jazzpreis des Landes erhielt. Nun ist das einstige „Wunderkind“ zum Musiker mit einem identifizierbaren eigenen Stil gereift. Ein Stil, in dem sich Feuer und Lyrik die Waage halten, mit Improvisationen voll Energie und Eigenständigkeit, perfekter Technik und lockerer Verspieltheit. All dies findet sich in dem neuen Album – Musik, die das Herz öffnet und die Seele auf eine Reise schickt. Diknu soliert mit virtuoser Finesse, melodiöser Fantasie und einer geballten Ladung Swing. Sein Vater Joschi Schneeberger spielt einen feurigen Kontrabass und Martin Spitzer, Diknus ehemaliger Lehrer und Mentor, rollt als Rhythmus-Gitarrist den fein gewebten Klangteppich aus. Der Eintritt beträgt EUR 22,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

