Professionelles Überwinterungsservice der Wiener Gärtner: Schutz und Pflege für mediterrane Pflanzen

Abholung, Verwahrung und Pflege Ihrer Sommerpflanzen von Oktober bis April

Wien (OTS) - Machen auch Sie sich bereits Gedanken darüber, wo Ihre Garten- und Terrassenpflanzen, wie Bougainvillea, Olivenbäume, Palmen und Oleander überwintern sollen? - Das Überwinterungsservice der Wiener Gärtner weiß hier Abhilfe, wenn der nahe Herbst spürbar und es Zeit wird, die sonnenverwöhnten Pflanzen ins sichere Winterquartier zu verlagern.



Pflanzenservice und Winterquartier für Ihre mediterranen Pflanzen



Als begeisterte Hobbygärtner/-innen umgeben sich die Österreicherinnen und Österreicher gerne mit mediterranen Kübelpflanzen. Nicht jeder Pflanzenbesitzer verfügt allerdings über ausreichend Platz, um seine grünen und blühenden Lieblinge pflanzengerecht einzuwintern - zumal diese auch von Jahr zu Jahr größer werden oder der Bestand um die eine oder andere Pflanze erweitert wird.



"Es sind oft Stammkundinnen und Stammkunden, die unser Überwinterungsservice in Anspruch nehmen. Wir bieten damit ein Rund-um-Service: von der Abholung der Pflanzen, ihrer Verwahrung und Pflege während der kalten Jahreszeit", so die Landesobfrau-Stellvertreterin der Wiener Gärtner, Ulrike Jezik-Osterbauer von der Gärtnerei Jezik. "Schließlich verfügt nicht jede und jeder Pflanzenbesitzer/-in über ausreichenden Platz, um die blühenden Lieblinge pflanzengerecht über den Winter zu bringen", ergänzt Jezik-Osterbauer.



Professionelle Versorgung von Oktober bis April



Sieben Wiener Gärtnereibetriebe bieten dieses professionelle Service 2018 an. Der Zeitraum erstreckt sich von Anfang Oktober bis Ende April und beinhaltet die Abholung und den Rücktransport der Pflanzen. Auch der richtige Rückschnitt und das - vor allem bei großen Pflanzen - oft erforderliche Umtopfen werden angeboten.



"Unser Überwinterungsservice ist sehr flexibel und stellt sich auf jeden Wunsch unserer Kund(inn)en in. Besondere Sorgfalt ist beim Transport geboten, damit dieser für die Pflanzen völlig stressfrei abläuft", so Jezik-Osterbauer.



Winterquartier mit idealen Bedingungen in den Wiener Glashäusern



"Alle Gartenbaubetriebe, die am Überwinterungsservice teilnehmen, achten darauf, dass dieses Service ständig weiterentwickelt wird. So bieten die Wiener Glashäuser beispielsweise die idealen Temperatur- und Lichtbedingungen, um die Pflanzen gesund und wohlbehalten durch die kalte Jahreszeit zu bringen. Sollten die Pflanzen von Schädlingen befallen sein, setzen wir auf biologische Schädlingsbekämpfung.



Noch gibt es bei den Wiener Gärtnerbetrieben ausreichend Platz, allerdings sollte man sich bald anmelden, denn die kalte Jahreszeit kommt bestimmt", so der Rat von Ulrike Jezik-Osterbauer.



Nutzen Sie daher jetzt die Möglichkeit, sich an einen der sieben teilnehmenden Gärtnerbetriebe in Ihrer Nähe zu wenden und profitieren Sie von den individuellen Preispaketen für die Betreuung Ihrer Kübelpflanzen. Der finanzielle Aufwand errechnet sich übrigens nach dem m2-Platzbedarf und dem Service, das heißt ob eine Abholung bzw. Zustellung gewünscht wird.



Nehmen Sie Kontakt mit den teilnehmenden Gärtnereibetrieben auf und erfragen Sie die Möglichkeiten der Überwinterung.



Die Adressen der Wiener Gartenbaubetriebe mit Überwinterungsservice sind:



Fötschl blüht

Fötschl GmbH

Simmeringer Hauptstraße 281, 1110 Wien

Tel: +43(1)76025

office@foetschl.at

www.foetschl.at





Gärtnerei Gaderer

Schlachthammerstraße 76, 1220 Wien

Tel: 0676/640 59 50

alfred.gaderer@aon.at

www.gaderer.info





Gärtnerei Jezik

Waidhausenstraße 23, 1140 Wien

T: +43 1 914 12 47

office@jezik.at

www.jezik.at





Gärtnerei Jandl GmbH

Stammersdorferstraße 247, 1210 Wien

Tel: 01/292 36 93

office@gaertnerei-jandl.at

www.gaertnerei-jandl.at





Blumen Gärtnerei Baumschule Krepela GmbH

Lorenz-Weiß Gasse-4, 1140 Wien

Tel: 01/914 43 16

www.krepela.at





Plantical GmbH

Donaufelderstraße 121A, 1210 Wien

Tel: 01/7283540

Fax: 01/728354040

office@plantical.at

www.plantical.at





Gärtnerei Kontner

Simmeringer Hauptstraße 401, 1110 Wien

Tel.: 01/767 62 75

office@blumen-kontner.at

www.blumen-kontner.at. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Nähere Informationen im

Büro der Wiener Gärtner

Laxenburgerstraße 367, 1230 Wien,

Tel.-Nr.: +43/1/615 12 98

Fax: +43/1/615 12 99

E-Mail office @ die-wiener-gaertner.at

Homepage: www.die-wiener-gaertner.at