Mit dem Twin City Liner-Gourmetticket auf „Ganslfahrt“

Wien (OTS/RK) - Ab dem 6. Oktober 2018 bietet der Twin City Liner der Central Danube, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, wieder das Twin City Liner-Gourmetticket an, das zu einer ganz besonderen Erlebnisfahrt einlädt. Jeden Samstag, Sonntag und am Staatsfeiertag am 26. Oktober hält der Schnellkatamaran in Hainburg an der Donau unmittelbar vor dem wunderschön gelegenen Restaurant „Zum goldenen Anker“. Das Gourmetticket ab 98 Euro inkludiert die Hin- und Rückfahrt mit dem Twin City Liner, sowie ein dreigängiges Menü.

Per Schiff zum Ganslessen

Jeden Samstag, Sonntag und am Staatsfeiertag am 26. Oktober startet der Twin City Liner um 12:30 Uhr bei der Station Wien/Schwedenplatz, um FeinschmeckerInnen zum Restaurant „Zum goldenen Anker“ zu bringen. Ankunft in Hainburg ist um ca. 13:30 Uhr.

Der Landgasthof „Zum goldenen Anker“ (1655 urkundlich erstmals erwähnt) liegt an der historischen Stadtmauer von Hainburg und direkt an der Donau. Die Philosophie des Hauses ist: Qualität und Niveau sind keine Frage des Geldes, sondern eine der Lebenseinstellung. Genießen wird hier ganz großgeschrieben. Auch ein kleiner Verdauungsspaziergang in der historischen Altstadt oder am Donauufer bietet sich an.

„Der Goldene Anker in Hainburg an der Donau steht für höchste Qualität bezüglich Küche, Keller und Ambiente. Unsere ‚Ganslfahrt‘ ist ein ganz besonderes Erlebnis für unsere Passagiere“, freut sich Twin City Liner-Geschäftsführer Dr. Gerd Krämer.

„Wir sind begeistert, dass der Twin City Liner bei uns Station macht. Die Reise mit dem Schiff und das Verbringen eines schönen Nachmittages bei uns, sind eine wunderbare Kombination“, fügt Michaela Gansterer-Zaminer, Besitzerin des Goldenen Ankers, hinzu.

Schifffahrt und dreigängiges Menü im Preis inkludiert

BesitzerInnen des Twin City Liner-Gourmettickets ab 98 Euro können sich nach der Ankunft in Hainburg an der Donau auf ein dreigängiges Menü bestehend aus Suppe, Hauptgericht und Nachspeise im Restaurant „Zum goldenen Anker“ freuen. Die Gäste können dabei zwischen zwei Suppen, drei Hauptspeisen – darunter auch eine vegetarische – und zwei Desserts auswählen. Nach einem genussvollen Essen, bringt der Twin City Liner die BesucherInnen um 16:15 Uhr wieder zurück nach Wien, Ankunft ist um ca. 17:30 Uhr.

Die Speisenauswahl im Detail:

Kürbiscremesuppe mit Obershäubchen oder

Klare Rindsuppe mit Fleischstrudel vom Bio-Jungrind

Gansl mit Blaukraut, Erdäpfelknödel und Bratapfel mit Preiselbeeren oder Welsfilet „Gut Dornau“ mit Kürbis-Erdäpfelpüree und geröstetes Herbstgemüse oder

Spinatknödel auf Paradeisragout mit gehobeltem Parmesan

Frischer Obstsalat oder Süße Kuchenvaration

(Getränke im Preis von 98 Euro nicht inkludiert)

Mehr Infos unter: www.twincityliner.com bzw. www.goldeneranker.at.

Das Twin City Liner-Gourmetticket zur „Ganslfahrt“ ist ab 98 Euro telefonisch unter +43 1 904 88 80 oder im Onlineshop unter www.twincityliner.com buchbar.

Aus organisatorischen Gründen muss das Gourmetticket mindestens 24 Stunden vor dem Reiseantritt gebucht werden.

