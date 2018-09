Buchpräsentation „The Future of Europe – Views from the Capitals“, 26. September, Wien

ÖGfE-Schmidt: Neues Buch mit Beiträgen von 32 europäischen AutorInnen soll EU-Zukunftsdebatte in den Hauptstädten anstoßen

Wien (OTS) - „Die Europäische Union durchlebt turbulente Zeiten. Mit dem Brexit wird sie erstmals ein Mitglied verlieren, unterschiedliche Zugänge zu Asyl- und Migrationsfragen spalten Europa und auch die Ausgestaltung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens sorgt für große Differenzen. Dabei wären gerade jetzt eine klare Festlegung auf den zukünftigen europäischen Integrationsweg und ein stärkeres Bekenntnis zur Gemeinsamkeit notwendiger denn je. Doch die Debatte über die Zukunft der EU hebt – insbesondere auf nationaler Ebene – nicht ab“, betont Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE).

Das Buch „The Future of Europe – Views from the Capitals“ soll einen Beitrag leisten, die Zukunftsdebatte anzustoßen und zum Diskurs motivieren. AutorInnen aus den 28 EU-Mitgliedstaaten sowie weiteren ausgewählten europäischen Ländern analysieren in kurzen Kommentaren, wie sich ihr jeweiliges Land im europäischen Konzert besser einbringen könnte.

Ihre Beiträge reichen von einem wahrgenommenen Mangel an Ehrgeiz an der Peripherie bis zu einem sorgfältigen Balanceakt zwischen verschiedenen Standpunkten im geografischen Zentrum. Sie teilen aber auch Gemeinsamkeiten wie die Angst vor dem Verlust nationaler Souveränität, den Migrations- und Grenzdiskurs, Sicherheitsbedenken sowie die offensichtliche Notwendigkeit, wieder Vertrauen zu gewinnen und funktionierende Politiken zu schaffen.

Das Buch ist bei Palgrave Macmillan erschienen: https://www.palgrave.com/gb/book/9783319930459



JournalistInnen können unter reviews@palgrave.com um ein Gratis-Rezensionsexemplar anfragen.

Die kommenden Wochen und Monate wollen wir nützen, um mit den BuchautorInnen in zahlreichen Events in den EU-Hauptstädten zu diskutieren und das Bewusstsein für eine notwendige Intensivierung der EU-Zukunftsdebatte auch auf dieser Ebene stärken.

Den Anfang macht Wien, wo wir am 26. September gemeinsam mit 4 AutorInnen über die Zukunft Europas diskutieren werden.

Es diskutieren:

Johannes Pollak, Webster Vienna Private University / Institut für Höhere Studien (Begrüßung)

Marlene Wind, University of Copenhagen, Dänemark

Cian McCarthy, Institute of International and European Affairs, Irland

Bianca Toma, Romanian Centre for European Policies

Paul Schmidt, Österreichische Gesellschaft für Europapolitik

Katrin Auel, Institut für Höhere Studien (Moderation)





Im Rahmen der Veranstaltung kann das Buch zum ermäßigten Preis erworben werden.



Bitte um Anmeldung: julia.kauer @ oegfe.at oder telefonisch: 01/533 49 99 – 16

Datum: 26.09.2018, 18:00 - 20:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Url: https://oegfe.at/2018/09/future-of-europe-buchpraesentation/

