Presseeinladung: Fructose-, Lactose- und Histaminintoleranz - Neues aus der Enzymforschung

SCiOTEC: Presseveranstaltung mit Führung in Tulln am 9. Oktober

Wien (OTS) - Durchfall, Bauchkrämpfe, Hautreaktionen, Kopfschmerzen oder gar asthmatische Anfälle? Oder andere Beschwerden, die besonders nach dem Essen auftreten? Immer mehr Menschen leiden unter Nahrungsmittelintoleranzen. Experten schätzen, dass jeder Vierte in Österreich Probleme hat, Milcheiweiß zu verarbeiten (Laktoseintoleranz), etwa 30 Prozent von einer Fructosemalabsorption betroffen sind und mehr als zwei Prozent Histamin nicht ausreichend abbauen können. Warum? Enzymmangel ist die Ursache.

Die Therapie ist denkbar einfach: Sind die Problemauslöser erst einmal identifiziert, können sie kurzerhand von der Speisekarte verbannt werden! Viele Betroffene sind allerdings vom Weglass-Prinzip wenig begeistert. Denn es bedeutet, dass sie in der Praxis auf allerlei Leckereien verzichten müssen. Aus diesem Grunde haben MedizinerInnen und WissenschafterInnen weiter geforscht und realistische Alternativen entwickelt.

Wann: Dienstag, 9. Oktober 2018

Wo: SCiOTEC, Ziegelfeldstraße 3, 3430 Tulln an der Donau



15 Uhr Treffpunkt und Abfahrt: Parkplatz vor dem Bahnhof Heiligenstadt in Wien, Boschstraße - Busfahrt mit Shuttle nach Tulln zur Firma SCiOTEC

ca. 18.30 Uhr: Ankunft in Wien Heiligenstadt

Es informieren Sie vor Ort:

ao. Univ.-Prof. Dr. Harald Vogelsang , Facharzt für Innere Medizin, Stv. Abteilungsleiter der Klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Univ. Klinik für Innere Medizin III, MedUni Wien/AKH Wien: Die Fructoseunverträglichkeit wächst dramatisch: Symptome, Diagnose und Therapiemöglichkeiten



, Facharzt für Innere Medizin, Stv. Abteilungsleiter der Klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Univ. Klinik für Innere Medizin III, MedUni Wien/AKH Wien: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schnedl, Facharzt für Innere Medizin, Bruck a.d. Mur und Otto Loewi Forschungszentrum, Forschungseinheit "Nutrition and Metabolism", MedUni Graz: Histaminintoleranz - Symptome, Diagnose, Therapie und neue Forschungsergebnisse

Direkt nach den Vorträgen können Sie bei einer Führung durch die Enzym-Produktionsstätte auch einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Um entsprechend disponieren zu können, bitten wir um Anmeldung per E-Mail an.

Weitere Infos: https://www.alles-essen.at

