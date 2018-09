Pflegen Sie Freundschaften bei einer Tasse Kaffee am diesjährigen Weltkaffeetag

Die globale "Meet With A Poem"-Initiative ermöglicht es Menschen, durch Poesie einander wieder näherzukommen.

Um den Menschen in einer zunehmend digitalen Welt sinnvolle Verbindungen zu ermöglichen, ermutigt der Wiener Kaffeeröster Julius Meinl mit seiner jährlichen Meet With A Poem-Initiative die Menschen, in ihre Freundschaften zu investieren.

In mehr als 25 Ländern der Welt werden am Weltkaffeetag (1. Oktober) Menschen dazu eingeladen, sich mit Freunden zu einer Tasse Kaffee oder Tee zu verabreden und ihrer Freundschaft durch Poesie und Kreativität Ausdruck zu verleihen.

Da die Kommunikation heute durch Wischen und Klicken definiert wird, leiden unsere Freundschaften darunter, da sie hauptsächlich in Apps und auf Networking-Websites bestehen. Doch durch die Online-Kommunikation fühlen wir uns oft isoliert. Die Bildschirmzeit wirkt sich dramatisch darauf aus, wie wir die menschliche Verbindung erleben. Wir sehen jedoch eine deutliche Abkehr von einer Kultur des "ständigen Online-Seins" und das Bewusstsein, dass man Zeit einplanen muss, um echte Freundschaften aufrecht zu erhalten

Julius Meinls einzigartiger Ansatz ermutigt Menschen, sich auf eine Tasse Tee oder Kaffee für eine poetische Auszeit zu treffen und der Poesie und Kreativität wieder einen Platz im Leben zu einzuräumen.

Die Initiative Meet With A Poem möchte Menschen "im richtigen Leben" zusammenbringen. Die Idee ist einfach: Am Weltkaffeetag können diejenigen, die ihre Freundschaft offline nehmen und sich in Kaffeehäusern treffen, an Julius Meinl-Standorten einen 2-für-1-Kaffee bestellen, wenn sie im Gegenzug dafür in einer Geschichte oder einem Gedicht schreiben, wie sie sich kennen gelernt haben. Die Verbraucher werden dazu aufgerufen, ein Foto ihres Gedichtes auf Social Media zu teilen, damit ihr Gedicht in ein Lied verwandelt werden kann.

Julius Meinls globaler Botschafter, erfolgreicher Singer-Songwriter und Kaffeeliebhaber JP Cooper kennt die Bedeutung der schriftlichen Kommunikation, um sich auszudrücken und zieht Parallelen zum Songwriting und zur Poesie. Er merkt an: "Es ist kein Geheimnis, dass soziale Medien uns ein falsches Gefühl der Verbundenheit vermitteln und uns ermutigen, in halben Sätzen und Emoticons zu kommunizieren."

Für diese nächste Kampagne wird JP Cooper Kräfte bündeln mit seiner langjährigen Freundin und Musikproduzentin Hannah V, Studio-Musikerin hinter Schwergewichten wie Rihanna, Jessie J und Jason Derulo.

Um herauszufinden, wie Sie teilnehmen können, besuchen Sie meinlcoffee.com. Folgen Sie den Unterhaltungen in den Social Media unter #MeetWithAPoem #PoetryForChange.

