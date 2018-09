L1 Treasury und Airborne Capital investieren 250 Mio. US-Dollar zum Start von AltitudeOne Aviation

Dublin, Irland (ots/PRNewswire) -

AltitudeOne Aviation Ltd ("AltitudeOne Aviation") ist eine von LetterOne Treasury Services SA ("L1 Treasury") und Airborne Capital Limited ("Airborne Capital") gegründete Unternehmung

AltitudeOne Aviation wird in ein diversifiziertes Portfolio von derzeit produzierten Standardrumpf- und Großraumflugzeugen investieren, die an Fluggesellschaften auf der ganzen Welt vermietet werden

L1 Treasury kümmert sich um das Liquiditäts- und Finanzanlagenmanagement der LetterOne Group ("LetterOne"), einem internationalen Investmentgeschäft mit einem Nettovermögen von über 25 Mrd. US-Dollar

Airborne Capital ist ein auf Flugzeugleasing und Vermögensverwaltung spezialisiertes Unternehmen mit Büros in Dublin und London

Airborne Capital verfügt über ein sehr erfahrenes Managementteam mit insgesamt über 100 Jahren Erfahrung in der Luftfahrt

L1 Treasury and Airborne Capital gaben heute den Start von AltitudeOne Aviation bekannt, das ein Portfolio von geleasten sich in der Produktion befindlichen Standardrumpf- und Großraumflugzeugen erwerben will. L1 Treasury and Airborne Capital haben AltitudeOne Aviation ein Eigenkapital von rund 250 Mio. US-Dollar zugesprochen, das durch Bankfinanzierungen ergänzt wird. Airborne Capital wird als Vermögensverwalter und Leasing-Dienstbetreiber für AltitudeOne Aviation fungieren.

L1 Treasury übernimmt das Liquiditäts- und Finanzanlagenmanagement von LetterOne, einem internationalen Investmentgeschäft mit einem Nettovermögen von über 25 Mrd. US-Dollar. L1 Treasury kombiniert ein Portfolio von liquiden festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagen an den Finanzmärkten, sowohl direkt als auch über Hedgefonds, sowie langfristige renditeträchtige Anlagen in Immobilien und andere Sachwerte und Finanzanlagen sowie Direktkredite.

Airborne Capital wurde im November 2017 mit einem starken, branchenerfahrenen Führungsteam gegründet, das von der FEXCO-Gruppe, Irlands größtem privaten Finanzdienstleistungsunternehmen und Natixis Investment Managers unterstützt wird. Das Unternehmen hat aggressive Pläne, das Geschäft zu erweitern, um innerhalb der ersten 5 Jahre nach Gründung ein Flugzeug-Vermögen von über 5 Milliarden US-Dollar zu verwalten.

Für die zivile Luftfahrtindustrie wird aufgrund der steigenden Passagiernachfrage (4,7 % pro Jahr bis 2036*) eine Verdoppelung der Flottengröße in den nächsten 20 Jahren prognostiziert. Dieses Wachstum wird erhebliche Mittel aus traditionellen und nichttraditionellen Quellen erfordern, und AltitudeOne Aviation wird einen Teil dieser Finanzierungslösung bilden.

Nitin Bhandari, Leiter Direktinvestitionen bei L1 Treasury kommentierte:

"Wir sind begeistert im Rahmen dieser wichtigen Investition mit dem Team von Airborne Capital zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, eine zunehmend wichtigere Rolle auf den Luftfahrtfinanzierungsmärkten zu spielen. Mit der finanziellen Unterstützung und dem Fachwissen, das wir in Kombination mit der Branchenexpertise des Teams von Airborne Capital bereitstellen, glauben wir, dass dieses Geschäft schnell wachsen kann, um eine bedeutende Rolle in den angestrebten Marktsegmenten zu übernehmen."

Ramki Sundaram, CEO von Airborne Capital kommentierte:

"Wir freuen uns sehr, dieses Projekt gemeinsam mit L1 Treasury zu starten. Das Team von Airborne Capital verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Einrichtung und Verwaltung innovativer Investment- und Fondsplattformen für Investoren. Diese jüngste Unternehmung passt perfekt zu unserer Strategie, eine Brücke zwischen Kapitalquellen und Unternehmen zu schlagen, die Finanzierungen im Bereich Luftfahrt benötigen."

