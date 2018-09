SOS Mitmensch: Können wir Sie beim Wort nehmen, Herr Bundeskanzler?

„Jeder soll etwas davon haben, wenn die Wirtschaft in Österreich wächst.“

Wien (OTS) - SOS Mitmensch begrüßt die Aussage von Bundeskanzler Sebastian Kurz in der „Zeit im Bild“, wonach „jeder etwas davon haben soll, wenn die Wirtschaft in Österreich wächst“. Jetzt müssten diesen Worten auch entsprechende Taten folgen und von der Kürzung der Mindestsicherung und Streichung der Notstandshilfe Abstand genommen werden, so die Menschenrechtsorganisation.

„Wenn der Bundeskanzler seine Worte ernst meint und es sich nicht bloß um einen billigen politischen Spruch handelt, dann muss er hier und heute die tiefe Verunsicherung Hunderttausender Menschen in Österreich beenden und verkünden, dass die Kürzung der Mindestsicherung und die Streichung der Notstandshilfe vom Tisch sind“, fordert SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak Bundeskanzler Sebastian Kurz auf, seinen Worten entsprechende Taten folgen zu lassen.

„Sagen Sie den betroffenen Frauen, Männern und Kindern, die Mindestsicherung oder Notstandshilfe beziehen, dass sie angesichts der guten Wirtschaftslage in Österreich nicht länger Angst vor tiefen Einschnitten haben müssen, Herr Kurz“, wendet sich Pollak direkt an den Bundeskanzler.

