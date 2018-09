PVÖ-Präsident Kostelka an Regierung: „Bitte selbst mit gutem Beispiel vorangehen und Pensionsanpassung rasch nachverhandeln!“

Auch Pensionisten verdienen einen Anteil an guter Wirtschaftslage und eine gerechte Pensionsanpassung, die keinen Kaufkraftverlust darstellt. PVÖ fordert 4 Prozent.

Wien (OTS) - „Wenn sich Kanzler Kurz und sein Vize Strache jetzt einen guten Gehaltsabschluss jedenfalls klar über der Inflation wünschen, dann muss das aus der Sicht des Pensionistenverbandes auch für alle Seniorinnen und Senioren in Österreich gelten. Die Regierung soll daher mit gutem Beispiel vorangehen, endlich mit den Pensionistenvertretern verhandeln, um den drohenden Kaufkraftverlust der Pensionisten zu verhindern“, erklärte heute Dr. Peter Kostelka, der Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) zum Hinweis der Regierung an die Sozialpartner.

Kostelka in Richtung Regierungsspitze: „Vor wenigen Wochen haben Kurz und Strache noch ganz anders agiert: Sie haben den Seniorenvertretern nicht einmal die Möglichkeit gegeben, über die Pensionsanpassung 2019 zu verhandeln. Sie habenihr Pensionsanpassungsmodell, das einen erheblichen Kaufkraftverlust für Pensionistinnen und Pensionisten darstellt, einfach verordnet.“

„Das Gegenteil von dem was Kurz und Strache bei Löhnen und Gehältern wünschen, ist bei den Pensionisten der Fall“, erklärt Kostelka. „Mit der von der Regierung verordneten Anpassung von 2,6 bzw. 2 Prozent erleiden die Pensionistinnen und Pensionisten – gerade jene mit einer geringen Pension - einen eklatanten Kaufkraftverlust. Denn die Teuerung des wöchentlichen bzw. täglichen Einkaufs betrug in den vergangenen 12 Monaten 3,9 bzw. 4,4 Prozent, aktuell verteuerte sich der wöchentliche Einkauf sogar um 5,5 Prozent!“

Der Pensionistenverbands-Präsident lädt die Regierung ein, die Pensionsanpassung 2019, die noch nicht vom Parlament beschlossen wurde, mit den Pensionistenvertretern schnellstmöglich „neu und richtig“ zu verhandeln. Kostelka: „Unsere Forderung ist schon seit Wochen bekannt: plus 4 Prozent. Aufgrund der offenbar neuen Erkenntnisse und Sichtweise in der Regierungsspitze gehe ich davon aus, dass das auch für die Pensionisten gilt und daher nach erfolgten Verhandlungen diese einen gerechten Anteil an der guten Wirtschaftslage bekommen werden.“ (Schluss)

