VP-Korosec: Gangbetten-Vorfälle im AKH untragbar

Gangbetten noch immer Realität - Versorgung in Grippezeit gewährleisten - Beteuerungen der Stadtregierung greifen nicht

Wien (OTS) - „Aktuelle Bilder einer Tageszeitung zeigen Patienten in Gangbetten und Rollstühlen, die einfach in den Gängen des AKH abgestellt wurden – gänzlich ohne Privatsphäre. Diese Vorfälle sind untragbar“, so ÖVP Wien Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec in Reaktion auf die aktuelle Medienberichterstattung.

Es könne nicht sein, dass Gangbetten nach wie vor ein Thema und leider traurige Realität in Wiens Spitälern sind. „Die rot-grünen Beteuerungen, systematisch gegen Gangbetten vorzugehen, greifen offenbar nicht. Der neue Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ist aufgefordert, hier unverzüglich einzugreifen und diese unwürdigen Vorfälle ein für alle Mal abzuschalten“, so Korosec.

Zudem sei erst Herbstbeginn, die Grippezeit und damit verbunden größere Belastungen für Wiens Stationen steht also noch bevor. „Ein Gangbett ist keine Frage des Schicksals, sondern eine Frage des Managements. Immer wiederkehrende Gangbetten zeigen deutlich, dass auch die neue Stadtregierung unter Bürgermeister Ludwig dringenden Handlungsbedarf hat. Das haben die Wienerinnen und Wiener verdient“, so die Gesundheitssprecherin abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at