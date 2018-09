DON’T SMOKE: Innenministerium richtet Hotline ein

Wien (OTS) - Im Zusammenhang mit dem für das Volksbegehren DON’T SMOKE festgelegten Eintragungszeitraum (1. bis 8. Oktober 2018) wird im Innenministerium eine Hotline in Betrieb genommen werden, an die Fragen technischer oder organisatorischer Natur herangetragen werden können. Die Hotline wird unter der gebührenfreien Nummer 0800 20 22 20 (aus dem Ausland unter der Nummer +43 1 53126 2700) erreichbar sein. ****

In der Woche vor dem Eintragungszeitraum (24. bis 28. September 2018) wird die Hotline für alle Bürgerinnen und Bürger jeweils von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr erreichbar sein, während des Eintragungszeitraumes (auch an den Wochenendtagen) dann jeweils von 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr (8. Oktober 2018 bis 21.00 Uhr). Außerhalb der Betriebszeiten der Hotline wird ein Tonbanddienst eingerichtet. (hpp)

(S E R V I C E – Das Volksbegehren DON’T SMOKE läuft vom 1. bis 8. Oktober 2018. Die gesetzlich vorgegebenen Öffnungszeiten der Gemeinde-/Bezirksämter sind an Werktagen von 8.00 bis 16.00 Uhr (zweimal bis 20.00 Uhr) sowie am Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr (bei Gemeinden unter 2500 Einwohnern nur zwei Stunden innerhalb dieser Zeitspanne). Mehr Informationen und Details erfahren Sie unter www.dontsmoke.at.)

