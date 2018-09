Verkehrsinformation

Wien (OTS) - Datum: 25.09.2018

Uhrzeit: 19:00 – 22:30 Uhr

Adresse: 01., Ringstraße – Franz-Josefs-Kai

Am 25.09.2018 findet in Wien 1., Ringstraße – Franz-Josefs-Kai der „Erste Bank Vienna Night Run“ statt. Zu diesem Zweck ist eine Sperre der Ringstraße in der Zeit von 19:20 – 22:30 Uhr erforderlich.

An folgenden Standorten entlang der Laufstrecke werden Schleusen eingerichtet:

Ring – Kärntner Straße

Ring – Operngasse

Ring – Schottengasse

Ring – Wipplingerstraße

Franz-Josefs-Kai – Salztorbrücke

Franz-Josefs-Kai – Marienbrücke

Franz-Josefs-Kai – Schwedenbrücke

Ring – Wollzeile

Ring – Johannesgasse

Ring - Schwarzenbergplatz

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at