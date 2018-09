65. Österreichischer Gemeindetag: Größte kommunalpolitische Veranstaltung steht vor der Tür

Mehr als 1.600 Gemeindevertreter werden in Dornbirn erwartet – Thematische Schwerpunkte sind Infrastruktur und Daseinsvorsorge

Wien (OTS) - Nächsten Donnerstag und Freitag (27. und 28. September) findet in Dornbirn (Vorarlberg) der 65. Österreichische Gemeindetag statt. Der Österreichische Gemeindebund – die größte Interessensvertretung der Gemeinden und Städte in Österreich – erwartet in der Messestadt mehr als 1.600 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeinderäte und Gemeindebedienstete, die sich zwei Tage lang über neue Ideen und Projekte austauschen, mit Experten und Politikern diskutieren und sich bei der Kommunalmesse neue Ideen für ihre Projekte in der Gemeinde holen. Inhaltliche Hauptthemen des Gemeindetages sind die digitale Infrastruktur und die kommunale Daseinsvorsorge, also die Grundbedingungen für ein funktionierendes Leben in den Gemeinden.

Zahlreiche Spitzenvertreterinnen und Spitzenvertreter der Republik und der Länder haben sich traditionell ebenfalls angesagt. Ehrengäste bei der Haupttagung sind unter anderem Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Finanzminister Hartwig Löger, Staatssekretärin Karoline Edtstadler und Landeshauptmann Markus Wallner.

Zum Programm: Auf die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter warten nach der offiziellen Eröffnung am Donnerstag zahlreiche Expertendiskussionen, die politische Fachtagung zum Thema „Infrastruktur und Daseinsvorsorge“ und zahlreiche Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Österreich. Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl blickt gespannt auf spannende Tage in Dornbirn: „Die Gemeinden sind die Grundsäulen unserer Republik. Ohne die Gemeindevertreter stünde Österreich nicht so da, wie wir unser Land heute kennen. Der Österreichische Gemeindetag ist ein Hochfest der Kommunalpolitik und rückt die wichtige Rolle der kommunalen Selbstverwaltung in den Mittelpunkt. Die 2.098 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die 40.000 Gemeindemandatare und rund 150.000 Bediensteten in den Kommunen sind tagtäglich für ihre Bürgerinnen und Bürger im Einsatz.“

Informationen zum Programm des 65. Österreichischen Gemeindetages finden Sie auf www.gemeindetag.at

