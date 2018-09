Alles Dahlie – im Herbst begeistert die Dahlie in vielen Gärten mit ihrer üppigen Blütenpracht

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 29. September 2018 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Es gibt sie in vielen Farbschattierungen - groß, klein, einfach oder auch ganz dicht: Die Dahlie ist eine Augenweide im herbstlichen Garten. Bis zum ersten Frost kann man sich an ihrer üppigen Blütenpracht erfreuen. Wir haben im Museumsdorf Niedersulz nachgefragt, welche Bedeutung die Dahlie für den Bauerngarten hat und womit man Dahlien kombinieren kann. Zu Besuch sind wir auch bei einem Wiener Dahlienzüchter, der mehr als 200 Dahliensorten aus aller Welt kultiviert. Er gibt Tipps, wie man Dahlien richtig pflegt und die Knollen gut über den Winter bringt.

Die weiteren Themen der Sendung am 29. September:

*Milchfest beim Almabtrieb.

Der Almabtrieb ist für die beteiligten Milchbauern eine wichtige und auch emotionale Zäsur im Jahresablauf. Erstmals wurde damit im obersteirischen St. Marein bei Knittelfeld ein gut organisiertes Milchfest mit Milchlehrpfad verbunden, zu dem sich über 3.000 Gäste einfanden.

*Fruchtige Säure.

Mit Balsamico oder Verjus lassen sich nicht nur klassische Salate verfeinern. Wir haben einen Kremser Balsamico-Produzenten besucht, mehr über die Herstellung erfahren und bereiten köstliche Gerichte mit Balsamico und Verjus zu.

*Hitze und Dürre...

...haben heuer in der Landwirtschaft Rekordschäden verursacht. Vor allem das Grünland wurde in weiten Teilen Österreichs massiv geschädigt. Wir bringen eine erste Bilanz und waren auf Lokalaugenschein in Oberösterreich.

*Vielfalt im Glas.

Abseits von Grünem Veltliner und Riesling gibt es in Niederösterreich viele Weißwein-Spezialitäten. Wir haben drei Winzer besucht und die Sorten Neuburger, Weißburgunder und Zierfandler näher kennengelernt - eine Reportage aus den Weinbaugebieten Wachau, Wagram und der Thermenregion.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

DI Peter Meissner

02742/2210 23242