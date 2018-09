Junge ÖVP: Gute Nachrichten für die Lehre - Der Meister ist auf Augenhöhe mit dem Bachelor

Wien (OTS) - Martina Kaufmann, Nationalratsabgeordnete der JVP und ÖVP-Bereichssprecherin für Berufsausbildung und Lehre, freut sich über die Angleichung des Meisters auf das Niveau des Bachelors: "Wer einen Meister hat, ist ein ausgewiesener Experte im Handwerk. Er zählt zu den Besten der Besten. Basis für den Meister ist eine gute, fundierte Ausbildung im Rahmen der Lehre, die durch diese Maßnahme eine massive Aufwertung erfährt."

"Österreich hat mit der Lehre ein internationales Aushängeschild um das uns viele beneiden. Gerade durch so eine Aufwertung können wir wieder aufzeigen, was unser Handwerk wert ist", so Kaufmann weiter. Das Ziel der JVP-Mandatarin ist: "über eine verstärkte und gezielte Berufsorientierung, die bei den 10- bis 15-Jährigen wirkt, aber auch die Eltern mit an Bord holt, mehr Jugendliche für den Weg der Lehre zu gewinnen. Wir müssen an einer allgemeinen, gesellschaftlichen Aufwertung der Lehre arbeiten!"

Die Gleichstellung des Meisters mit dem Bachelor bringt unter anderem eine solche gesellschaftliche Aufwertung. Darüber hinaus wird damit auch eine internationale Vergleichbarkeit ermöglicht. "Nur so können wir auch in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte in Österreich garantieren", so Kaufmann abschließend, die sich schon auf die EuroSkills in Budapest freut und allen Lehrlingen ein gutes Gelingen wünscht.

