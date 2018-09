Science-Industry Day heuer unter dem Motto „Micro. Macro. Global.”

IST Austria lädt zum Austausch über Technologietransfer und seine Wechselwirkungen auf institutioneller, internationaler und globaler Ebene

Klosterneuburg (OTS) - Seit den frühen 2000er Jahren engagieren sich Universitäten in Europa und den USA zunehmend im Technologietransfer. Doch wie verhalten sich diese Initiativen auf der Mikro-Ebene zur makroskopischen Perspektive des technologiebasierten Wettbewerbs zwischen Ländern und Regionen? Inwieweit sollen politische und gesellschaftliche Überlegungen bei Entscheidungen auf der Mikroebene berücksichtigt werden? Der Science-Industry Day am 26. September 2018, der heuer den Titel “Micro. Macro. Global.” trägt, widmet sich diesen Fragen. Gemeinsam vom Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) und der Industriellenvereinigung (IV) organisiert, findet er traditionell am Campus des IST Austria in Klosterneuburg statt.

Hochkarätige Podiumsgäste geben im Rahmen des Abendprogramms ab 18 Uhr Einblicke in ihre Expertise. Es diskutieren Hannes Androsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats AT&S und Vorsitzender des Rates für Forschung und Technologieentwicklung, Åsa Lindholm Dahlstrand, CIRCLE Research Director an der Lund Universität, und Heike Riel von IBM Research. Davor richtet sich ein Nachmittagsprogramm – der „Young Founders’ and Scientists’ Afternoon“ – insbesondere an junge GründerInnen und JungforscherInnen, die sich mit dem Thema Ausgründung auseinander setzen und sich zu neuen Ideen inspirieren lassen wollen. Kurzfristige Anmeldungen für die jeweiligen Programmteile sind noch möglich: https://ist.ac.at/science-industry-day-registration

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.



Science-Industry Day "Micro.Macro.Global."

Young Founders’ and Scientists’ Afternoon



13:30 Registration & Welcome Coffee

14:00 Welcome Words by Georg Schneider, Managing Director IST Austria

14:15 Opening Remarks “IST CUBE - Reinventing Seed Stage Investing in Austria” byRupesh Chatwani, Managing Director IST CUBE

14:45 Flash Talks followed by a Panel Discussion with Flash Talk Speakers

16:30 Networking Break with Refreshments, Foyer

17:15 Keynote Michael Lukesch, CEO & Founder VALANX Biotech



All afternoon: Live patent search and info booth by the Austrian Patent Office



Science-Industry Day 2018 Panel Discussion “Micro. Macro. Global.”



18:00 Cocktail Reception, Registration Evening Event



18:30 Welcome Words



Thomas A. Henzinger, President IST Austria

Isabella Meran-Waldstein, Director for Research, Technology and Innovation at the Federation of Austrian Industries

Martin Netzer, Deputy Secretary General Federal Ministry for Education, Science and Research (tbc)

Keynotes Panel Discussion "Micro.Macro.Global."



Hannes Androsch, Chairman Supervisory Board AT&S, Chairman Austrian Council for Research and Technology Development

Åsa Lindholm Dahlstrand, Lund University, Director CIRCLE

Heike Riel, IBM Research

Concluding Remarks by Georg Schneider, Managing Director IST Austria



Moderator: Markus Wanko, Head of Tech Transfer IST Austria, Managing Director IST CUBE



20:15 Buffet Reception

Datum: 26.09.2018, 13:30 - 21:00 Uhr

Ort: IST Austria

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg, Österreich

Url: https://ist.ac.at/sid18

