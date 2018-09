Shell erweitert die strategische Zusammenarbeit mit Microsoft, um die Transformation und Innovation der Branche voranzutreiben

Redmond, Washington, und Houston (ots/PRNewswire) - Royal Dutch Shell plc gab am Donnerstag bekannt, man werde die Zusammenarbeit mit Microsoft Corp. zur Unterstützung der Beschleunigung von Transformation und Innovation in der Branche erweitern. Durch diese Zusammenarbeit wird Shell die Effizienz im gesamten Unternehmen steigern, von der Bohrung und Förderung, über die Befähigung und Zusammenarbeit von Mitarbeitern, bis hin zur Sicherheit seiner Endkunden und Mitarbeiter.

Shell erklärt C3 IoT und Microsoft Azure zu seiner AI-Plattform

Im Rahmen dieser Vereinbarung kündigte Shell an, dass man C3 IoT mit Microsoft Azure als Plattform für künstliche Intelligenz (AI) ausgewählt habe, um die digitale Transformation auf globaler Ebene zu ermöglichen und zu beschleunigen. Shell geht davon aus, dass durch die schnelle Skalierung und Replizierung von AI und maschinellen Lernanwendungen in seinen vor- und nachgelagerten Geschäftsbereichen sowie durch die Verbesserung der operativen Leistung ein erheblicher wirtschaftlicher Nutzen erzielt werden kann.

"Digitale Technologien sind ein Kernelement unserer Strategie zur Stärkung unserer Position als führendes Energieunternehmen", sagte Yuri Sebregts, Executive Vice President for Technology und CTO von Shell. "Die Zusammenarbeit mit Microsoft bietet uns eine solide digitale Plattform, auf der wir unser Kerngeschäft effektiver und effizienter gestalten können und sie unterstützt unser Streben, mehr und sauberere Energielösungen mithilfe von Technologie anzubieten."

"Shell beweist durch die Auswahl von C3 IoT und Azure als Shell AI-Plattform seine Führungsrolle bei AI und IoT", erklärte Thomas M. Siebel, Chairman und CEO von C3 IoT. "Damit wird Shell in die Lage versetzt, die Vision der digitalen Transformation in allen Geschäftsbereichen, einschließlich Upstream, Midstream, Einzelhandel und Finanzen, schnell umzusetzen."

"Shell ist einer der größten und bedeutendsten Akteure des Energiesektors und die breite Einführung von AI-, maschinellen Lern- und IoT-Technologien ist ein Beispiel dafür, wie die digitale Transformation der Branche helfen kann, sich der Herausforderungen bei Ressourcenproblemen anzunehmen, die Anlagenleistung zu verbessern und die Sicherheit zu fördern", sagte Judson Althoff, Executive Vice President von Microsofts Worldwide Commercial Business. "Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Shell vertiefen zu können, da das Unternehmen unvermindert ein Schrittmacher bei der Digitalisierung der Branche ist."

Shell treibt seit vielen Jahren digitale Technologien im gesamten Unternehmen voran, von der Unterwasserrobotik in den 1970er Jahren bis hin zur Unterstützung bei der Entwicklung von RAM zur Verarbeitung seismischer Daten in den 1980er Jahren. Shell nutzt bereits Microsoft-Werkzeuge zur Verbesserung der Produktivität und Zusammenarbeit der Mitarbeiter, und beginnt jetzt breiter angelegte AI-Projekte, um branchenführende Innovationen voranzutreiben.

Diese digitalen Fortschritte stützen sich auf die Kombination von Eigenentwicklung proprietärer Technologien mit Co-Innovation über die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen wie Microsoft. Shell schafft gemeinsam mit Microsoft eine sichere und zuverlässige Grundlage, auf der diese digitalen Lösungen aufbauen können.

Shell hat Geodesic(TM) zur Verbesserung der Genauigkeit und Konsistenz der Richtungssteuerung von horizontalen Bohrungen entwickelt, um die produktivsten Gesteinsschichten mit Öl und Gas zu erreichen. Die Lösung rationalisiert Bohrdaten und verarbeitet Algorithmen, die Entscheidungen in Echtzeit treffen und deren Ergebnisse genauer vorhersagen. Sie verfügt über einen "Bohrsimulator", eine einfache Benutzeroberfläche und eine Reihe von getesteten Algorithmen, die Geologen und Bohrarbeitern die Möglichkeit geben, Schichten von öl- und gashaltigem Gestein in einer einzigartigen Umgebung zu visualisieren. Geodesic(TM) wird nun im gesamten Bohrlochportfolio von Shell eingeführt. Dies führt zur Minimierung von Unsicherheit, Fehlplatzierung von Bohrlöchern sowie von Kollisionsrisiken zwischen Bohrungen von einem einzigen Standort aus und fördert dadurch die Sicherheit.

Um die Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden an den Einzelstandorten zu gewährleisten, hat Shell eine neue cloudbasierte Lösung für tief gehendes Lernen auf Basis von Microsoft Azure entwickelt, die mithilfe von Filmmaterial aus Videoüberwachung und der Technologie des Internets der Dinge Sicherheitsrisiken automatisch identifiziert und Mitarbeiter alarmiert, damit diese schnell reagieren und potenzielle Probleme beseitigen können.

Einführung einer AI-Plattform. Shell und Microsoft haben hinsichtlich AI gemeinsame Ziele und kennen deren Potenzial zur Verbesserung der menschlichen Leistungsfähigkeit. Shell nutzt die C3 IoT-Plattform auf Microsoft Azure für eine Vielzahl von AI-Anwendungen und beginnt mit der vorausschauenden Wartung von hunderttausenden wichtigen Anlagen weltweit. Das Unternehmen wird danach weitere Anwendungsfälle des maschinellen Lernens, des maschinellen Sehens und der Verarbeitung natürlicher Sprache einsetzen.

Shell und Microsoft haben hinsichtlich AI gemeinsame Ziele und kennen deren Potenzial zur Verbesserung der menschlichen Leistungsfähigkeit. Shell nutzt die C3 IoT-Plattform auf Microsoft Azure für eine Vielzahl von AI-Anwendungen und beginnt mit der vorausschauenden Wartung von hunderttausenden wichtigen Anlagen weltweit. Das Unternehmen wird danach weitere Anwendungsfälle des maschinellen Lernens, des maschinellen Sehens und der Verarbeitung natürlicher Sprache einsetzen. AI im Einsatz. Im Rahmen der Weiterentwicklung der technologischen Ziele von Shell durch die Partnerschaft mit Microsoft hat das Unternehmen bereits mit Werkzeugen für künstliche Intelligenz in zwei Schlüsselbereichen des Geschäfts Fortschritte erzielt:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der technologischen Ziele von Shell durch die Partnerschaft mit Microsoft hat das Unternehmen bereits mit Werkzeugen für künstliche Intelligenz in zwei Schlüsselbereichen des Geschäfts Fortschritte erzielt: Mitarbeiterbefähigung. Zur Förderung der sozialen, nahtlosen und integrierten digitalen Erlebnisse der über 84.000 Mitarbeiter weltweit wird Shell zur Modernisierung seiner Kommunikationskanäle drei integrierte Office 365 Kommunikationsanwendungen nutzen, nämlich Microsoft Stream, einen Videodienst für Unternehmen, SharePoint Online, ein Content Repository für die Zusammenarbeit, und Yammer, ein unternehmensinternes soziales Netzwerk. Damit wird eine kontinuierliche, optimierte Möglichkeit geschaffen, mit den Mitarbeitern auf eine persönlichere und kooperativere Weise zu kommunizieren und so blühende interne Gemeinschaften aufzubauen.

Informationen zu Royal Dutch Shell plc

Royal Dutch Shell plc ist in England und Wales eingetragen, hat seinen Hauptsitz in Den Haag und ist an den Börsen von London, Amsterdam und New York notiert. Shell-Unternehmen sind in über 70 Ländern und Territorien unter anderem auf folgenden Gebieten tätig: Öl- und Gas-Exploration und -Produktion, Herstellung und Vermarktung von verflüssigtem Erdgas und Gas-to-Liquids, Herstellung, Vermarktung und Transport von Ölprodukten und Chemikalien sowie im Bereich erneuerbarer Energiequellen. Weitere Informationen finden Sie auf www.shell.com.

Informationen zu Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ermöglicht digitalen Wandel für das Zeitalter der intelligenten Cloud und des intelligenten Edge. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Menschen und allen Organisationen der Welt die Möglichkeit zu geben, mehr zu erreichen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Microsoft Media Relations

WE Communications für Microsoft

(425) 638-7777

rrt @ we-worldwide.com

ODER Shell Public Relations

International: +44 207 934 5550

USA: +1 832 337-4355



INFORMATIONEN FÜR HERAUSGEBER: Weitere Informationen

Nachrichten und Vorschauen finden Sie im Microsoft News Center unter

news.microsoft.com. Web-Links

Telefonnummern und Titel entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung

können sich aber zwischenzeitlich geändert haben. Für weitere

Unterstützung bitten wir Journalisten und Analysten das Rapid Response

Team von Microsoft bzw. andere relevante Kontaktpersonen zu

kontaktieren

die unter

news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts

aufgeführt sind.