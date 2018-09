NEOS: Väterkarenz muss attraktiver werden

Michael Bernhard: „Ein Individueller Karenzanspruch für Väter und Mütter schafft Freiheit und Flexibilität.“

Wien (OTS) - „Wir müssen die Väterkarenz attraktiver machen,“ so NEOS-Familiensprecher Michael Bernhard zu den aktuellen Zahlen der Statistik Austria, nach denen nur wenige Väter ihre Karenzzeit in Anspruch nehmen und auch der Papamonat nur ein Minderheitenprogramm ist. „Die Vorschläge von NEOS dazu liegen schon lange auf dem Tisch: Es braucht einen individuellen, nicht übertragbaren Karenzanspruch für Väter und Mütter. Beide Partner sollend die Möglichkeit haben, sich für die für sie passende Kindergeldvariante zu entscheiden. Damit schaffen wir mehr Entscheidungsfreiheit, Flexibilität und begegnen der Angst vor dem Einkommensverlust.“ NEOS werden dazu in der nächsten Nationalratssitzung einen entsprechenden Antrag einbringen.

Apropos Väterkarenz: Alles Gute Beate Meinl-Reisinger und ihrer Familie!

