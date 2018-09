Gedenkprojekt „Never/Forget/Why?“ mit Europäischem Bürger-preis 2018 ausgezeichnet

Anna Wexberg-Kubesch, Initiatorin des Gedenkprojekts „Never/Forget/Why?“, das an das Schicksal der 15 000 Kinder erinnert, die in Theresienstadt interniert waren.

Wien (OTS) - Am 20. September 2018 überreichte MEP Monika Vana der diesjährigen Preisträgerin, Anna Wexberg-Kubesch, in einer feierlichen Zeremonie im Haus der Europäischen Union in Wien den Europäischen Bürgerpreis 2018.

Anna-Wexberg Kubesch wurde als Initiatorin des Projekts „Never/Forget/Why?“ geehrt, in dessen Rahmen sie 15 000 Postkarten produzierte – eine Karte für jedes Kind, das zwischen 1942 und 1945 in Theresienstadt interniert war. Diese Postkarten traten anschließend ihren Weg um die Welt an: von Österreich über Deutschland und Frankreich bis nach Japan. Sie wurden von vielen Menschen weltweit individuell gestaltet, sodass 15 000 sehr unterschiedliche Postkarten ihren Weg zurück zu Anna Wexberg-Kubesch fanden – und nun als Zeichen gegen das Vergessen sowohl an das gemeinsame Leid von 15 000 Kindern als auch an jedes erschütternde Einzelschicksal erinnern.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Zur Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Mag. Huberta Heinzel, Presse-Attaché

+43 1 516 17/201

huberta.heinzel @ europarl.europa.eu