ÖVP/Termine

KW 39 von 24. September 2018 bis 30. September 2018

Wien (OTS) - Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602



MONTAG, 24. September 2018

09:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Eröffnung des "European Competition Day – Competition Law Thinking outside the box" teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)

09:30 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Eröffnung der "European Students Convention" teil (Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien)

10:00 Vortrag von MEP Dr. Othmar Karas im Rahmen des "Round Table" der OeNB zum Thema "Kapitalmarktunion" (OeNB, Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien)

10:30 Betriebsbesuch von BM Elisabeth Köstinger (Ziegenhof Mandl, Pengersdorf 7, 2813 Lichtenegg)

13:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am Sicherheitsgipfel vom Kuratorium Sicheres Österreich zum Thema "Die Welt im Wandel! Österreichs Ansätze in Punkto Sicherheit von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft" teil (Raiffeisen Forum Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Platz 1, 1020 Wien)

14:15 Betriebsbesuch von BM Elisabeth Köstinger (Eis Greissler, Königsegg 25, 2851 Krumbach)

17:00 Podiumsdiskussion mit BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann zum Thema "Bildung 4.0 – mit der Digitalisierung zur Individualisierung" (Kultur- und Kongresszentrum, Franz-Schubert-Platz 6, 7000 Eisenstadt)

20:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, nimmt am Konzert der "Wiener Philharmoniker" anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft teil (Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Brüssel)

BK Sebastian Kurz nimmt an der U.N. Vollversammlung mit Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen teil (New York, 23.-27.9.)

Arbeitsbesuch von BM Dr. Josef Moser (Prag, Berlin und Warschau)

Besuchstag von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß (Niederösterreich)

BM Elisabeth Köstinger nimmt an der Informellen Tagung der LandwirtschaftsministerInnen teil (Schloss Hof, Schlosshof 1, 2294 Schlosshof, bis 25.9.)

DIENSTAG, 25. September 2018

09:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am aws Startup Pitch "Pitch your Idea" teil (Walcherstraße 11, 1020 Wien)

09:30 Keynote von BM Dr. Josef Moser anlässlich der Eröffnung des "Grundrechteforums" (Metastadt, Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien)

09:30 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der Konferenz "JIFT drug/f_air" teil (Parkhotel Schönbrunn, Hietzinger Hauptstraße 10, 1130 Wien)

10:30 Medientermin mit BM Dr. Margarete Schramböck mit Tiergartendirektorin Prof. Dr. Dagmar Schratter und Zooexperte Anthony Sheridan (Tiergarten Schönbrunn, Maxingstraße 13, 1130 Wien)

13:15 Pressekonferenz mit BM Elisabeth Köstinger und EU-Kommissar Phil Hogan (Reithalle, Schlosshof 1, 2294 Schloss Hof)

17:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Präsentation des "Austria Startup Monitor" teil (WKO, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien)

18:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besucht das "Herbstfest des Bauernbundes" (Österreichischer Bauernbund, Brucknerstraße 6, 1040 Wien)

18:30 Generalsekretär Karl Nehammer, MSc, nimmt am Empfang der amerikanischen Botschaft teil (Weidlichgasse 1, 1130 Wien)

18:30 Diskussion mit MEP Dr. Othmar Karas zum Thema "Soziales Europa" im Rahmen der Talk-Reihe "future ethics. Diskursraum der offenen Gesellschaft" (Albert Schweizer-Haus, Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien)

19:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "OÖVP-Abendempfang" teil (Loryhof, Außerguggenberg 4, 4942 Wippenham)

21:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am "IKT-Ball" im Vorfeld der "e—Government-Konferenz" teil (Kursalon Hübner, Johannesgasse 33, 1010 Wien)

Besuchstag von BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann (Niederösterreich)

MITTWOCH, 26. September 2018

09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)

09:00 Eröffnungsrede von BM Elisabeth Köstinger bei der "EUMICON – European Mineral Resources Confederation" (Studio 44, Rennweg 44, 1030 Wien)

09:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Eröffnung der "e-Government-Konferenz" teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)

09:30 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, nimmt an der Eröffnung der "Österreichischen Medientage" teil (Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien)

11:30 Keynote von BM Dr. Margarete Schramböck anlässlich der "Österreichischen Medientage" (Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien)

13:15 Podiumsdiskussion mit BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann anlässlich des "Tages der ReligionslehrerInnen 2018" zum Thema "geerdet und gehimmelt" (Stephansdom, 1010 Wien)

18:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, bei der "Preview der viennacontemporary" (Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien)

18:00 Keynote von BM Dr. Margarete Schramböck beim Forum "Aufsichtsrat" (RBI, Am Stadtpark 9, 1030 Wien)

18:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Buchvorstellung von Andreas Salcher teil (Morawa, Wollzeile, 1010 Wien)

18:00 Generalsekretär Karl Nehammer, MSc, besucht die "Österreichischen Medientage 2018" (Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien)

DONNERSTAG, 27. September 2018

09:30 Pressekonferenz mit BM Elisabeth Köstinger anlässlich des "Welttourismus-Tag" (Haus des Meeres, Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien)

12:30 BM Hartwig Löger nimmt an der "Übergabe von antikem Kulturgut" an das Kunsthistorische Museum teil (Kunsthistorischen Museum, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien)

18:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht das "Oktoberfest der Oberösterreichischen Landesbediensteten" (Landesdienstleistungszentrum, Bahnhofstraße 4, 4020 Linz)

18:30 Präsidentin der Politischen Akademie Mag. Bettina Rausch und MEP Mag. Lukas Mandl beim "Österreich Gespräch" zum Thema "Europa besser machen" (Europahaus Mayrhofen, Durster Straße 225, 6290 Mayrhofen)

StS Mag. Karoline Edtstadler besucht den "65. Österreichischen Gemeindetag" (Messe Dornbirn, Messeplatz 1, 6850 Dornbirn)

Arbeitsbesuch von BM Mag. Gernot Blümel, MBA (Westbalkan, bis 28.9.)

BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Rat für Wettbewerbsfähigkeit" teil (Brüssel)

FREITAG, 28. September 2018

09:30 BM Hartwig Löger und Nationalratspräsidenten Mag. Wolfgang Sobotka nehmen am "65. Österreichischen Gemeindetag" teil (Messe Dornbirn, Messeplatz 1, 6850 Dornbirn)

11:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der "Ehrungsfeier des ÖAAB Oberösterreichs" teil (Bildungszentrum St. Magdalena, Schatzweg 177, 4040 Linz)

13:00 MEP Dr. Othmar Karas nimmt am "Kurier-Tag 2018" teil (Kurier, Leopold-Unger-Platz 1, 1190 Wien)

14:30 MEP Dr. Othmar Karas nimmt an der Gesprächsreihe "Am heißen Stuhl" des Management Club Niederösterreichs teil (Tower Flughafen, 1300 Wien-Flughafen)

18:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der "Wirtschaftswanderung" teil (6370 Kitzbühel)

18:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am "21. Ordentlichen Landestag des AAB Tirol" teil (Thöni Sky Lounge, Obermarktstraße 48, 6410 Telfs)

19:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Eröffnung der Vernissage "4 Generationen" teil (FIM Schärding, Alfred-Kubin-Straße 9, 4780 Schärding)

Besuchstag von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß (Kärnten)

Besuchstag von BM Hartwig Löger und StS Mag. Karoline Edtstadler (Vorarlberg)

BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann "Rat für Wettbewerbsfähigkeit" teil (Brüssel)

SAMSTAG, 29. September 2018

10:50 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der "Präsentation des ersten Abschlusses der Arbeiten an der KZ-Gedenkstätte Loibl-Nord" teil (Loibl-Nord, Kärnten)

13:00 StS Mag. Karoline Edtstadler besucht das "ÖVP Herbstfest" (Hauptplatz Völkermarkt, 9100 Völkermarkt)

15:00 MEP Mag. Lukas Mandl, MEP Dr. Othmar Karas und Präsidentin der Politischen Akademie Mag. Bettina Rausch nehmen an der Landeskonferenz "Wir sind Europa" der JVP Niederösterreich teil (IMC Fachhochschule, Am Campus, 3500 Krems an der Donau)

