Willkommen unter der Oberfläche. Die neue Marke Thalia stellt sich vor.

Linz/Wien (OTS) - Im Leben vieler Menschen spielt das Lesen heutzutage eine geringere oder keine Rolle mehr. Das will Thalia ändern. Der größte Sortimentsbuchhändler im deutschsprachigen Raum positioniert sich neu und setzt auf unterschiedliche Strategien, um Geschichten zurück in den Alltag der Menschen zu bringen. Den Auftakt der neuen Marke gibt die Kampagne „Welt, bleib wach“, in der selbst Donald Trump eine Rolle spielt.

