„Unterwegs in Österreich“ ab 24. September aus Wien

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 24. September 2018, ist das mobile Sendestudio des ORF wieder in Wien unterwegs. Eva Pölzl und Patrick Budgen melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2, Nina Kraft begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Die ORF-Tour-Woche hält viele interessante Gäste bereit, u. a. Publikumsliebling Otto Schenk, die Schauspieler/innen Ursula Strauss, Proschat Madani, Erwin Steinhauer und Johannes Zeiler, Krimiautor Thomas Raab, Edith-Piaf-Interpretin Maria Bill, die Edlseer u. v. m. Außerdem gibt es wieder anregende Fitnesstipps und aktuelle Buchempfehlungen.

Montag, 24. September:

„Guten Morgen Österreich“ vom WU-Campus

Im Tagesthema geht es um die Frage „Was braucht die Wirtschaft von morgen?“. Zu Gast im Studio sind Schauspielerin Ursula Strauss – sie spricht über die neue Staffel „Schnell ermittelt“ und ihr neues Buch „Warum ich nicht mehr fliegen kann und wie ich gegen Zwerge kämpfte“ – und Sänger Nathan Trent, der seine neue Single „Killer“ präsentiert. Unter dem Motto „Fit in die Woche“ berichtet „Guten Morgen Österreich“ am Montag, Mittwoch und Freitag über die Europäische Woche des Sports (23. bis 30.9.) Der Musikact kommt von Petra Kamenar aka Ben Sky.

„Daheim in Österreich“ vom WU-Campus

Otto Schenk spricht mit Nina Kraft über sein neues Buch „Wer‘s hört, wird selig“ und einen heiteren Spaziergang durch die Welt der Musik, bei dem er im November im Musikverein nicht nur lesen, sondern auch dirigieren und singen wird. Zu Gast im Studio ist weiters WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger und ORF-Adelsexpertin Lisbeth Bischoff erinnert sich an besondere Begegnungen mit Weltstars. Im Rahmen der ORF-Initiative „Bewusst gesund: Stressfrei durch Bewegung“ vom 22. bis 30. September (Details unter presse.ORF.at) berichtet die Sport-und Präventivmedizinerin Maria Fehrmann aus ihrer Praxis über die vielen unterschiedlichen positiven Effekte von Sport als Medizin.

Dienstag, 25. September:

„Guten Morgen Österreich“ vom WU-Campus

Zum Thema „Pflege – richtige Versorgung alter Menschen“ ist Martin Nagl-Cupal vom Institut für Pflegewissenschaft zu Gast. Kabarettistin Nina Hartmann präsentiert ihr mittlerweile viertes Solo-Kabarettprogramm „Laut“, das am 8. Oktober im Orpheum Premiere feiert. Schauspielerin Proschat Madani, derzeit jeweils dienstags um 21.05 Uhr in ORF eins in „CopStories“ zu sehen, spricht über ihre Rolle in der neuen ORF-Serie „Walking on Sunshine“, in der sich voraussichtlich 2019 in ORF eins alles um die Sonnen- und Schattenseiten im Alltag der Wetterredaktion des größten Senders im Lande dreht. Außerdem präsentiert Singer-Songwriterin Anne Eck ihre erste CD „Rise“, die am 28. September erscheint.

„Daheim in Österreich“ vom WU-Campus

Krimiautor Thomas Raab hat seinen Metzger auf die Seite gelegt und widmet sich einem neuen Charakter. Dieses Mal ist seine Hauptrolle weiblich: Hannelore Huber hatte bis jetzt ein beschwerliches Leben, erst mit dem Tod ihres Ehemannes könnte es aufwärts gehen. Was den Wiener Autor dazu brachte, ganz neue Personen aufs Papier zu bringen, erzählt er in „Daheim in Österreich“. Rechtsanwalt Stephan Gruböck gibt Tipps zum Thema „Haftung für Haustiere“, Heidi Strobl zeigt, welche kulinarischen Köstlichkeiten sich aus Kürbissen zubereiten lassen, und ORF-Adelsexpertin Lisbeth Bischoff blickt auf Hoppalas ihrer langjährigen Karriere zurück.

Mittwoch, 26. September:

„Guten Morgen Österreich“ vom WU-Campus

Augenarzt Dr. Matthias Maus spricht über neue Erkenntnisse bei Laserbehandlungen für Augen. Zu Gast sind Patricia Meeden und Jo Weil vom neuen Musical „Bodyguard“ – Die Vereinigten Bühnen Wien eröffnen die Saison 2018/19 im Ronacher mit dem internationalen Musical-Hit „Bodyguard – Das Musical“. Premiere ist am 27. September. Schauspieler Johannes Zeiler spricht über seinen neuen Film, das Polit-Drama „Wackersdorf“, für musikalische Unterhaltung sorgen Kabarettistin Nadja Maleh mit ihrer CD „Songs Vol. 2“ und der junge Wienerlied-Sänger Felix Kramer.

„Daheim in Österreich“ aus dem Wiener Prater

„Heidi“ – Das Musical von Michael Schanze feiert am 10. Oktober Welturaufführung in Wien. In der Titelrolle: Vanessa Zips, Uwe Kröger spielt den Alm-Öhi. Die beiden sind am Mittwoch ebenso zu Gast wie Wiesn-Wirt Ludwig Kleinlehner und Lisbeth Bischoff, die sich an Live-Highlights ihrer Karriere erinnert. Stress kann mit Entspannungstraining und Bewegung reduziert werden. Es gibt aber auch viele Pflanzen, die Stresssymptome reduzieren. So wirkt etwa Rosenwurz positiv auf das Nervensystem, fördert die Lern-, Merk- und Wahrnehmungsfähigkeit und lindert Müdigkeit, Reizbarkeit und Kopfschmerzen. Dazu ist Mag. Sonja Burghard zu Gast in „Daheim in Österreich“. Gesundheitstrainerin Beatrice Drach zeigt Yogaübungen gegen Stress im Büro.

Donnerstag, 27. September:

„Guten Morgen Österreich“ aus dem Wiener Prater

Das Tagesthema beschäftigt sich am Welttourismustag mit Strategien für den Tourismus der Zukunft.

Schauspieler Erwin Steinhauer stellt die neue ORF-Koproduktion „The Team II“ (ab 27. September im ORF) vor, Mode-Expertin Martina Reuter präsentiert neue Trends in der Dirndl- und Trachtenmode. In der Dialekt-Rubrik erklärt Schauspielerin Susi Stach („Vorstadtweiber“) typische Wiener Ausdrücke, und Norbert Schneider präsentiert seine neue Single „Schatzi bitte loss mi ned im Wohnzimmer schlofen“.

„Daheim in Österreich“ aus dem Wiener Prater

Für beste Stimmung sorgen diesmal die Edlseer, Ursula Cermak gibt Tipps für die gesunde Jause für Schule und Büro und in der Garten-Rubrik geht es diesmal um frühherbstliche Prachtstauden. Anneliese Rohrer und Birgit Fenderl sprechen über ihr Mutter-Tochter-Buch „Die Mutter, die ich sein wollte. Die Tochter, die ich bin“ und Lisbeth Bischoff lässt Opernball-Highlights Revue passieren.

Freitag, 28. September:

„Guten Morgen Österreich“ aus dem Wiener Prater

Zum Thema „Ist lesen noch IN?“ ist Gustav Soucek, Geschäftsführer des Hauptverbands österreichischer Buchhändler, zu Gast in der Sendung. Bernhard Paul – seit 40 Jahren mit Leib und Seele Zirkusdirektor – berichtet über die aktuelle Bundesländertour mit seinem Zirkus „Roncalli“. Musikalisch wird es mit der „Wiener Wiesn“-Partyband „Die Draufgänger“ und mit Thorsteinn Einarsson, der seine neue Single „Genesis“ vorstellt. In der Rubrik „Buch der Woche“ präsentiert Claudia Stöckl ihr neues Buch „Interview mit dem Leben“.

„Daheim in Österreich“ aus dem Wiener Prater

Zu Gast im Studio ist Maria Bill. Die Lieder der Edith Piaf begleiten sie schon seit Jahren. Am 12. Oktober hat man wieder die Chance, die Interpretationen der Ausnahmekünstlerin im Wiener Konzerthaus zu hören. Psychologin Gabriela Krauland spricht über Stressreduktion durch Bewegung mit dem Hund und ORF-Adelsexpertin Lisbeth Bischoff blickt auf besondere royale Begegnungen zurück.

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at