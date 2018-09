Nina Abrahamczik (SPÖ): Neue Marktordnung verringert Tierleid – Handel von Käfigeiern und Tierpelzen verboten

Wien (OTS/SPW-K) - „Der Handel von Käfigeiern und Tierpelzen erzeugt Tierleid. Das brauchen wir in Wien nicht“, so die Tierschutzsprecherin der Wiener SPÖ, Nina Abrahamczik. „Leider ist Käfighaltung für Hühner innerhalb der EU noch erlaubt. Das bietet uns umso mehr Grund, als Stadt die Initiative zu ergreifen und Käfigeier von unseren Märkten zu verbannen. Die neue Marktordnung beseitigt diesen Missstand“, so Abrahamczik.

Die neue Wiener Marktordnung gilt ab 1.Oktober in ganz Wien. Neben Maßnahmen zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Märkte und der Schaffung von kundenfreundlicheren Öffnungszeiten verbietet sie auch den Handel von Käfigeiern und Tierpelzen auf allen Wiener Märkten.

