Neue Folgen bei RTL II: "Naked Attraction - Dating hautnah" mit Milka Loff Fernandes (FOTO)

München (ots) - Drei neue Folgen des erfolgreichen Dating-Formats

- Moderation: Milka Loff Fernandes

- Ab 8. Oktober 2018, montags um 22:15 Uhr bei RTL II

Die Bäume lassen die Blätter fallen und RTL II die Hüllen: Die erfolgreiche Dating-Show "Naked Attraction" meldet sich mit drei neuen Folgen zurück. Die Singles haben die Qual der Wahl zwischen jeweils sechs Kandidaten, deren Gesicht sie erst ganz zum Schluss sehen. Welche körperlichen Reize finden sie wirklich anziehend? Moderatorin Milka Loff Fernandes begleitet die Singles bei der spannenden Partnersuche.

"Naked Attraction - Dating hautnah" geht in die nächste Runde! In drei neuen Folgen präsentiert Moderatorin Milka Loff Fernandes wieder Singles in der etwas anderen Dating-Show.

Was sagt unser Körper über uns aus, wenn er nicht hinter schicker Kleidung und schmückenden Accessoires versteckt ist? Auf dieses Experiment lassen sich in die mutigen Kandidaten ein. Jeweils sechs Singles stehen hüllenlos in einer bunten Box. Ihre Körper werden nach und nach aufgedeckt. Jetzt hat der Picker die Qual der Wahl: Welche körperlichen Merkmale sprechen ihn am meisten an?

Am Ende sind zwei Kandidaten übrig, die ihren potenziellen Partner mit ihrem Gesicht und ihrer Stimme gänzlich von sich überzeugen können. Wer wird das begehrte Date bekommen? Stimmt die körperliche Anziehungskraft auch mit dem Charakter überein?

In der ersten Folge gehen Tänzerin Tanja (29) und der 42-jährige Berliner Uwe auf die ungewöhnliche Partnersuche.

"Naked Attraction - Dating hautnah" wird von der Tower Productions GmbH produziert.

