IGGÖ ruft zur Versachlichung der Diskussion auf

„Billiger Populismus und Symbolpolitik werden die Probleme im Bildungsbereich nicht lösen“

Wien (OTS/IGGÖ) - Leider mussten wir alle beobachten, dass in den vergangenen Tagen in der Öffentlichkeit „der Kulturkampf“ in den österreichischen Schulen ausgerufen wurde. Für populistische Politikerinnen und Politiker sowie den Boulevard eine perfekte Gelegenheit, um auf Kosten von muslimischen Schülerinnen und Schülern ausgrenzerische Stimmungsmache zu betreiben. „Die IGGÖ verschließt sich natürlich nicht vor den Herausforderungen und Problemfeldern, die im Miteinander in den Schulen auftauchen. Es kann aber nicht sein, dass in dieser Diskussion alle muslimischen Kinder pauschal unter Generalverdacht gestellt werden. Ich kann es nicht oft genug wiederholen: Wir dürfen es nicht zulassen, dass auf dem Rücken unserer Kinder Politik gemacht wird“, hält der Präsident der IGGÖ, Ibrahim Olgun, einleitend fest.

Die IGGÖ möchte in diesem Zusammenhang die Initiative ergreifen und mit Expertinnen und Experten in Dialog treten. „Wir werden in den kommenden Tagen mit Frau Wiesinger Kontakt aufnehmen und sie zu einem Arbeitsgespräch einladen. Es ist wichtig, die Erfahrungen des Lehrpersonals ernst zu nehmen und ihr pädagogisches Know-How im Sinne unserer Kinder bestmöglich zu nutzen“, fasst Olgun zusammen und fügt hinzu „Es macht keinen Sinn die Problemfelder kleinzureden, aber umgekehrt ist es auch nicht im Sinn der Sache, das Problem größer zu machen, als es tatsächlich ist“.

Die IGGÖ hat in der Vergangenheit im Bildungsbereich zur Lösung von auftretenden Problemen sowohl inhaltlich als auch personell beigetragen und wird sich im Rahmen der Diskussion weiterhin konstruktiv einbringen. „Gemeinsames Ziel von Politik, Lehrerschaft und Zivilgesellschaft muss es sein, unseren Kindern die bestmögliche Erziehung und Bildung zukommen zu lassen. Leider kann man sich aber nicht dem Eindruck verwehren, dass es Teilen der Politik, insbesondere manchen Vertreterinnen und Vertretern der Regierungsparteien, darum geht, auf Kosten der Musliminnen und Muslime negative Stimmungsmache zu betreiben. Billiger Populismus und Symbolpolitik werden die Probleme im Bildungsbereich sicher nicht lösen“, warnt Olgun und ergänzt „Es werden zielgerichtete pädagogische und soziale Maßnahmen benötigt, die von Expertinnen und Experten ausgearbeitet gehören. Nur eine sachliche, lösungsorientierte und faktenbasierte Diskussion wird uns helfen, die aufkommenden Herausforderungen zu meistern“.

