Suchan-Mayr fordert überregionales Verkehrskonzept zur Donaubrücke

Verkehrssituation rund um den Brücken-Neubau in Mauthausen ist nicht tragbar

St. Pölten (OTS) - Die Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin von St. Valentin, Mag. Kerstin Suchan-Mayr, schlägt rund um den Neubau der Donaubrücke Mauthausen Alarm. Der Neubau sei grundsätzlich natürlich zu begrüßen, aus der Bevölkerung kommen aber zusehends kritische Stimmen aufgrund des aktuellen Verkehrskonzepts, so Suchan Mayr: „Durch das gegenständliche Projekt wird das Hauptproblem der Verkehrsentwicklung und einer umfassenden Verkehrsplanung für die gesamte Region Linz – Perg – Steyr – St. Valentin weder angesprochen noch gelöst. Aus der Bevölkerung werden aufgrund des Schwerverkehrs in die Industriegebiete und dem generell enormen Verkehrsaufkommen langsam aber sicher ‚Hilferufe‘ laut – die Situation ist so nicht tragbar.“

Tagtägliche Stauaufkommen mit verbundenen Zeitverlusten für die PendlerInnen und Wirtschaftsbetriebe und das hohe Aufkommen des Schwerverkehrs durch Wohngebiete seien Folgen von Stückwerk und Einzelmaßnahmen, so Suchan-Mayr. Die SPÖ NÖ fordert nun von den Ländern Nieder- und Oberösterreich, sowie dem Bund und der ASFINAG so rasch als möglich ein Konzept zur Entlastung des Großraums Amstetten – St. Valentin – Linz – Perg – Steyr vorzulegen. Suchan-Mayr abschließend: „Es soll eine Verkehrslösung mit Weitblick werden, welche die derzeitigen Probleme entsprechend wahrnimmt und in der Lage ist, die künftigen Verkehrssituationen für die PendlerInnen und Wirtschaftsbetriebe in dieser Region leistungsfähig gestalten zu können. Auch wünschen wir uns, dass vermehrt Öffentliche Verkehrsmittel in die Planungen miteinbezogen werden, um der Zunahme des Individualverkehrs entgegenzuwirken. All diese Maßnahmen, zusammengefasst in einem lösungsorientierten Verkehrskonzept, würden unsere betroffenen Bürgerinnen und Bürger massiv entlasten und für Entspannung sorgen.“

