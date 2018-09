Welt-Alzheimertag: Café Zeitreise macht Station im Parlament

Wolfgang Sobotka würdigt Caritas-Initiative für Unterstützung und Entlastung

Wien (PK) - Anlässlich des Welt-Alzheimertags lud Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka heute das Café Zeitreise der Caritas ins Palais Epstein ein und sprach sich dabei für einen offenen Umgang mit dem Thema Demenz und gegen jegliche Stigmatisierung der Erkrankten aus. Caritas-Präsident Michael Landau, der mit dieser Initiative auf den Bedarf an Unterstützungsangeboten aufmerksam machen und Angehörigen und Betroffenen den Alltag erleichtern will, wies auf die rasant steigende Zahl von Demenzerkrankungen hin und leitete daraus erhöhten Handlungsbedarf für die Politik ab.

Derzeit sind 140.000 Menschen in Österreich von Demenz betroffen, wobei mit einer starken Zunahme zu rechnen ist. Diese Entwicklung sei eine Herausforderung, die wir gemeinsam bewältigen müssen, gab Sobotka zu bedenken. Klar ist für den Nationalratspräsidenten dabei, dass das Parlament seinen Beitrag leisten werde. Der Wert einer Gesellschaft messe sich vor allem auch daran, wie sie mit jenen Menschen umgeht, die besondere Unterstützung brauchen, bekräftigte er übereinstimmend mit dem Caritas-Präsidenten.

Kaum eine andere Krankheit sei so belastend für die Angehörigen wie Demenz, betonte Michael Landau. Wichtig seien vor allem medizinische Hilfe oder etwa eine stärkere Berücksichtigung beim Pflegegeld. An die Betroffenen richtete der Caritas-Präsident den Appell "Lassen Sie sich nicht unterkriegen und fordern Sie aktiv Unterstützung ein!"

Das Café Zeitreise bietet vor allem zeitliche Entlastung und psychosoziale Unterstützung und gibt Menschen, die an Demenz erkrankte Angehörige zu Hause betreuen, die Gelegenheit, sich mit ExpertInnen austauschen. Derzeit öffnet das Café Zeitreise 14tägig jeweils im 8., 10. und 15. Bezirk in Wien sowie in Wr. Neustadt und Neunkirchen seine Tore. (Schluss) hof

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie auf der Website des Parlaments unter www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/ARCHIV .

